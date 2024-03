Grande Fratello, l’inquilino ancora nella bufera. Ormai il giovane concorrente milanese, tra gli ultimi ad entrare, è diventato uno dei protagonisti all’interno della Casa. In poco tempo è riuscito a mettersi in mostra non solo perchè è indiscutibilmente un bel ragazzo, ma anche e soprattutto per il suo carattere. Sfrontato e per nulla intimidito si è addirittura scagliato contro Beatrice Luzzi e Simona Tagli.

Tuttavia a colpire il pubblico sono stati anche alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe. E non parliamo di video o messaggi social condivisi anni fa e che hanno fatto scandalo (leggi articolo sotto, ndr), ma di quello che combina all’interno del reality. In più di un’occasione è stato beccato mentre proferiva parole o imprecazioni che hanno fatto gridare alla squalifica. E con Perla Vatiero recentemente ci è ricascato.

Alessio litiga con Perla, poi da un pugno al tavolo e, secondo qualcuno, bestemmia: il VIDEO

Tra i vari inquilini Alessio Falsone ha stretto un bel legame con Perla Vatiero. Nelle ultime ore, però, ha avuto un diverbio proprio con lei in cucina. Il motivo? Perla ha preparato una crepe ma ci ha messo troppo olio. Alessio ha reagito male, ma è niente rispetto a quello che ha fatto la salernitana: “Falle tu allora! Era pochissimo, capirai. Me la prendo io quella, non fa niente, ti prendi la seconda tu!”.

Quando Varrese gli ha chiesto cosa fosse successo Alessio ha spiegato: “Risponde come se fosse… Non le si può dire niente. Dovrebbe ogni tanto ricordarsi di stare easy…”. Poi Perla è tornata in cucina e la discussione è ripresa: “È il modo in cui rispondi subito che è proprio… Sei stata proprio… Ti voglio proprio bene a te guarda. Tu rispondi di mer*a e non dici mai “è vero ho risposto di mer*a”, fammi capire… Non lo so, sono sempre gli altri. Poi devo venire io ad abbracciarti e dirti che ti voglio bene”.

Una nuova discussione tra Perla e Alessio… 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/TsuucyQZu5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2024

@GrandeFratello

Avete sempre questo brutto vizio di mandare quello che vi fa comodo!!

Come fate per Greta che la proteggete dalle sue cattiverie fatte e dette! pic.twitter.com/yZi17E1yvM — DeaNera 🦂🦄 (@Loredana_Dana75) March 7, 2024

Perla ha poi affermato: “No Ale, no Ale. Ma che ho risposto male? Ma tu metti in mezzo pure altre cose…”. Insomma la lite è proseguita, poi Perla, piuttosto scossa e in lacrime se n’è andata in camera. E Alessio prima ha dato un pugno sul tavolo poi ha tirato un’imprecazione: “Porco …“. E arrivano i commenti social: “Le bestemmie ora fanno parte del regolamento???“.

