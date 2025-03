“Alfonso, hai sentito bene cos aha detto Chiara di te!?”. Al Grande Fratello, Chiara Cainelli ha scioccato il pubblico con una dichiarazione sul suo compagno, Alfonso D’Apice. La cubista di Trento è una delle tre concorrenti in nomination e, se giovedì sera dovesse essere eliminata dal televoto, riabbraccerebbe il giovane imprenditore napoletano, con il quale ha iniziato una relazione nei mesi scorsi.

Lunedì scorso, durante la puntata, l’opinionista Cesara Buonamici aveva espresso dubbi sulla sincerità dei sentimenti di Chiara verso il suo fidanzato: “Io vedo Chiara molto interessata al gioco e molto poco al resto… Alfonsino compreso”. Prima di lei, anche Javier aveva avanzato perplessità: “Durerà un mese una volta uscita da qui, ma poi gli darà un calcio nel sedere”.

“Ah, lo ha detto”. Grande Fratello, le parole di Chiara su Alfonso spiazzano il pubblico

Poco fa, Chiara stava parlando in disparte con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, quando ha fatto una rivelazione che ha scatenato il dibattito. Le sue parole hanno immediatamente generato una valanga di commenti sui social: “Ecco, si è smascherata da sola”, scrive un utente. “Ah, l’amore”, esclama ironicamente un altro fan del Grande Fratello.

Ma cosa ha detto Chiara per suscitare tanto scalpore? “Vuoi o non vuoi, il fatto che Alfonso sia uscito dal gioco mi agevola”, ha dichiarato la cubista mentre discuteva di strategie con le sue amiche. Un’uscita che ha fatto infuriare i fan di Alfonso: “Alfonso, hai sentito bene? Hahaha, che pagliaccio che ancora crede che lei lo voglia”, commentano su X.

Un altro fan aggiunge: “L’obiettivo di Chiara sin dall’inizio era prendersi il posto di Alfonso in finale”. Secondo molti spettatori, D’Apice sarebbe cambiato in negativo proprio a causa della relazione con Chiara, e questo lo avrebbe portato all’eliminazione: “Le frasi dette da Alfonso nell’ultima settimana non rispecchiano la persona che ha mostrato per i precedenti quattro mesi”.

chiara – vuoi o non vuoi il fatto che magari anche un alfonso possa essere uscito a me ha agevolato



AH L'AMORE

🤣🤣🤣🤣 #grandefratello #zelena pic.twitter.com/ABxj2ObP7e — WATER 🌊 (@pois0nedcupcake) March 11, 2025

Ad un certo punto speravo che qualcuno lo dicesse e a farlo è stata insapettatatamente la nostra Cesara che ultimamente non ne sbaglia una.



Cesara: “Io vedo Chiara molto interessata al gioco e molto poco al resto…ALFONSINO COMPRESO.”



Servito tutto il servibile.#grandefratello pic.twitter.com/fKcWImH9Kb — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 9, 2025

Tuttavia, c’è anche chi difende Chiara, sostenendo che le sue parole si riferissero esclusivamente al contesto del gioco e non alla relazione sentimentale: “Parlava solo dal punto di vista del gioco, non di ciò che c’è fuori”. Va ricordato, inoltre, che nei giorni scorsi Chiara aveva speso parole molto belle per Alfonso: “Ha tirato fuori una parte di me che non vedevo da anni”. Dal canto suo, D’Apice, nonostante l’eliminazione, ha sempre difeso la sua compagna e le ha detto di aspettarlo fuori per continuare a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.