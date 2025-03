“Squalifica? Cosa c’è sotto”. Grande Fratello, la scoperta su Lorenzo Spolverato viene a galla

Da mesi, i telespettatori del Grande Fratello si stanno facendo sentire con richieste sempre più insistenti di squalifica nei confronti di Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più discussi dell’edizione. Le critiche riguardano in particolare i suoi comportamenti aggressivi sia nei confronti degli altri concorrenti che, in modo ancor più preoccupante, verso la sua fidanzata Shaila Gatta.

Nel corso di questi mesi, Lorenzo ha mostrato atteggiamenti che hanno suscitato preoccupazione tra il pubblico e altri concorrenti a causa delle sue reazioni spesso impulsive, accompagnate da gesti aggressivi come pugni ai muri e alle porte, cose che hanno portato numerosi telespettatori a chiedere provvedimenti da parte della produzione. Non solo, più volte Lorenzo ha alzato la voce nei confronti della ballerina. Un argomento molto discusso, perché per molti il concorrente doveva essere squalificato e in tanti non hanno ancora una risposta.

Grande Fratello perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato

A dare una risposta ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista ed ex autore del Grande Fratello. “Quando ho fatto io l’autore del GF posso dirti che quando un concorrente aveva gli stessi comportamenti di Lorenzo veniva squalificato. – ha detto Parpiglia – Io quella macchina l’ho vissuta e non solo un anno. In passato c’è stata gente eliminata per molto meno”, ha rivelato.

“Perché lui sta ancora dentro? Siccome c’è una love story in corso, molto tormentata e leggermente tossica, quello di cui tutti parliamo per prendendo le distanze e poi lo vediamo in televisione… Quando tu hai questo elemento trainate ma sei a 16 e 15% di share, se tu togli questo elemento, togli un asse importante che fa discutere sui social, fa aprire dibattiti, fa fare clip, fa fare contenuti, dà motivazioni per fare una scaletta e mettere in blocco la sorpresa, la lite, il ritorno. – ha detto ancora il giornalista – Quindi se lo elimini tu togli una fetta al programma che porta quel minimo di punto e mezzo in più di ascolti“.

Sul caso è intervenuto anche Vincenzo Rienzi del Codacons, lo ha fatto nel programma di Studio 100, 100% Parpiglia: “Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che ci hanno costretto a intervenire. Questa condotta anti educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato.Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque. Mi chiedo perché non sia stato espulso. Una risposta me la sono data. Credo che Lorenzo non venga squalificato perché ormai tutti si aspettano di vedere cosa farà ancora di peggio e si crea attesa. Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso“.