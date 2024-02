Grande Fratello, nuovo scontro tra Perla e Mirko: il pubblico si spacca sul futuro della coppia. “Detto molto sinceramente credevo che la persona matura della coppia fosse lui. Dopo questi giorni mi sono completamente ricreduta. Lui per me ha perso tantissimi punti. Lei è su tutto un altro binario, cresciuta, maturata, donna! Mirko te la potevi risparmiare quest’entrata!”, scrive un fan. E ancora: “Grande fratello ti prego fai uscire Mirko!!!!”.

“Ti abbiamo implorato di farlo entrare ora ti supplico fallo uscire, so 3 giorni che ci ammorba con le sue gelosie finte ed è di una pesantezza mai vista!! Così lo share ti va sotto zero fidati!!!! Perla mandalo a quel paese va che sai quanti meglio ne puoi avere!!!!”. A scatenare l’ultimo scontro è stata una domanda di Mirko che le ha chiesto come sta vivendo il suo status di single.





Grande Fratello, nuovo scontro tra Perla e Mirko

Perla ha spiegato di non sentirsi del tutto libera, presa ancora da Mirko, ma dall’altra parte ha invitato l’ex ad un comportamento più maturo. A spiegare cosa sta succedendo ci pensa il sito ufficiale del Grande Fratello. Si legge come: “Perla chiede a Mirko di non appesantirla e, allo stesso tempo, lo rassicura mettendo a tacere ogni polemica”.

Nella storia con Mirko Perla ancora crede: “ma se Mirko ha intenzione di creare solamente problemi non ci sta”. Perla, insomma, ha invitato Mirko a parlarle in altri termini perché alcuni atteggiamenti la fanno soffrire, a cominciare da una gelosia forse eccessiva e immotivata. E Mirko? Non sembra del tutto convinto dalle parole dell’ex.

Ora tutti si chiedono cosa succederà nella puntata in programma lunedì 19 febbraio. Staremo a vedere al momento dell’uscita di Mirko se ci sarà o meno un futuro per la coppia. Sono in tanti a scommettere che ci saranno sorprese. Secondo un parte del pubblico lo sfogo di Perla è il sintomo di un crisi. Si legge: “Può succedere che una coppia abbia momenti di scontro, ma se succede sempre allora qualche domanda bisogna farsela. Secondo me loro si sono già lasciati”.