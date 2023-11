Grande Fratello, nuovi concorrenti in arrivo. A varcare per ultimi la porta rossa sono stati Giampiero Mughini, che per giorni si pensava non dovesse più entrare, poi Jill Cooper e Mirko Brunetti. Sicuramente si è trattato di ingressi che hanno ravvivato l’atmosfera all’interno della Casa. Soprattutto l’ultimo, l’ex Temptation Island, dopo quanto successo con Perla Vatiero e Greta Rossetti, ha attirato l’interesse del pubblico di Canale 5.

Adesso, a due mesi dalla prima puntata del reality, Alfonso Signorini ha annunciato, secondo qualcuno ‘finalmente’, l’ingresso di nuovi concorrenti. Il conduttore lo ha detto apertamente ieri, giovedì 2 novembre, prima delle nomination: “Amici eccoci qui, come sapete bene tutti la macchina del Grande Fratello non si ferma mai. E quindi vi dico che presto entreranno altri concorrenti. E questi concorrenti chi lo sa, potreste essere anche voi. Mandate pure la vostra candidatura”.

Nuovi concorrenti, parte il toto-nomi: ecco chi potrebbe entrare

Ovviamente subito dopo l’annuncio di nuovi concorrenti da parte di Alfonso Signorini il pubblico si è scatenato ipotizzando chi potrebbe davvero entrare. Va da sé che potrebbe trattarsi sia di nip che di vip e quel “mandate pure la vostra candidatura” starebbe lì a dimostrarlo. Ma i nomi più ‘forti’ sono piuttosto noti, almeno per quanto riguarda le ultime settimane.

Tra i papabili come new entry ci sono senza dubbio Rosanna Fratello, che molte testate davano per concorrente certa già in estate, e Jane Alexander. Proprio a quest’ultima Alfonso aveva fatto la proposta in diretta e chissà che scintille con Beatrice Luzzi nel caso in cui l’attrice dovesse entrare nella Casa. Tuttavia sono altri due i nomi che stanno solleticando i telespettatori.

Stiamo parlando di Perla Vatiero e Greta Rossetti, le ex di Mirko Brunetti. La loro partecipazione è stata come possibile anche dall’esperta Deianira Marzano. Mentre Alfonso Signorini durante l’ultima puntata si è sbilanciato: “Mirko le vorresti con te nella casa? Chi preferiresti avere? Vorresti dentro Perla o Greta? Se entrano entrambe è un bel guaio perché quelle due si scannano e poi Mirko da che parte starà? Letizia tu invece vorresti l’arrivo di Perla o Greta? Loro comunque seguono il GF, guardano il canale 55 e commentano quello che succede dentro”. Saranno davvero loro ad entrare?

