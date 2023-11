Grande Fratello, presto quattro nuovi concorrenti. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a tanti stravolgimenti e dinamiche all’interno della Casa. L’edizione 2023 del reality di Alfonso Signorini, dopo un inizio così così, sembra essersi animato anche grazie all’ingresso del giornalista e scrittore Giampiero Mughini, della personal trainer Jill Cooper e dell’ex Tempation Island Mirko Brunetti.

Mentre il pubblico continua a seguire con interesse l’evolversi del rapporto tra Beatrice e Massimiliano, c’è curiosità riguardo a quello che succederà tra Mirko e le sue ex Perla e Greta. Giusto ieri, lunedì 6 novembre, Greta è tornata al Grande Fratello e dopo aver attaccato Angelica per il ballo sensuale con il fidanzato, si è riappacificata con Mirko. Nell’ultimo appuntamento è stata poi Giselda Torresan ad abbandonare la Casa dopo aver perso per pochissimo il televoto proprio con Angelica. Ora, però, in tanti aspettano i nuovi concorrenti.

Chi entrerà nella Casa giovedì 9 novembre

Da qualche tempo si vociferava dell’imminente ingresso di nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello. Ebbene proprio in queste ore è arrivata una conferma, non ufficiale, ma comunque piuttosto attendibile. Il profilo Twitter Agent Beast ha scritto: “Nella prossima puntata del Grande Fratello saranno introdotti 4 nuovi concorrenti Vip e Nip. Nel corso del programma la casa ospiterà un numero che varierà tra 10 e 14 concorrenti”.

E d’altra parte Alfonso Signorini e l’addetta ai social Rebecca Staffelli hanno ripetuto più volte che i casting sono sempre aperti. Dunque mancano davvero poche ore e i telespettatori potranno cancellare tutti i dubbi relativamente ai nomi delle new entry. In queste settimane si è molto parlato di Rosanna Fratello, il cui nome circola da mesi. Ovviamente sono gettonatissimi i nomi delle ex di Mirko Perla Vatiero e Greta Rossetti.

4 nuovi ingressi nella prossima puntata💣, ecco i dettagli

Chiunque riporti la notizia è pregato di citare la fonte#GrandeFratello pic.twitter.com/jtT0oY8to7 — Agent Beast (@Agent__Beast) November 7, 2023

Si è parlato anche dell’attrice Jane Alexander che ha un conto in sospeso con Beatrice. Poi ci saranno due nip e lì c’è il mistero più fitto. Intanto il pubblico commenta: “Nuovi concorrenti.. No, noi rivogliamo LA concorrente” con riferimento a Heidi Baci. C’è poi chi chiede: “Quando entrano i nuovi concorrenti che non se ne può più di sti 4 sfigati”. E c’è chi sostiene che i nuovi concorrenti saranno addirittura 10. Ma non saranno un po’ troppi?!

