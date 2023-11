Il pubblico del Grande Fratello sa bene che nelle ultime settimane c’è stato un avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Più che una tregua che, infatti, non sembra convincere tutti proprio tutti. Molti parlano di strategia e Alfonso Signorini, nemmeno a dirlo, ci ha messo il carico nell’ultima puntata. Lunedì 6 novembre, ha quindi mandato in onda una clip in cui i due colleghi sono vicini-vicini. Questo perché durante un gioco, Bea ha perso e dunque ha dovuto pagare pegno.

Il pegno? Per ben 24 ore ha dovuto “soddisfare” i desideri di Massimiliano, tra l’altro sotto gli occhi di Garibaldi, che nel frattempo continua la sua battaglia per farsi perdonare da Beatrice. Dunque lei ha raccontato cosa è successo nel corso della nuova puntata senza però metterci alcuna malizia come hanno invece fatto i suoi compagni: “Essendo io una persona corretta, ho dovuto fare alcune cose. Ce ne sono state anche di imbarazzanti”.

Beatrice Luzzi sbotta al GF, il fuorionda che non si è visto in tv

“Nel senso che il riavvicinamento a Massimiliano a me fa molto piacere, per mille motivi e ho sofferto tanto per la tensione tra me e lui”, ha spiegato. E poi, con la lucidità che la contraddistingue: “Certo è che l’avvicinamento sensoriale mi ha creato qualche problema, devo ammetterlo. Un conto è perdonare con la testa, un conto con l’inconscio. Però certamente sono gesti…”.

Interrotto per qualche istante il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, qualcuno ha voluto dire la sua su questo argomento. E Beatrice Luzzi, come mostra il video qua sotto che in tv non si è visto, è sbottata. Nel dettaglio, Jill Cooper ha detto che Bea si sarebbe in qualche modo offerta.

Bea è stata al gioco durante la clip del massaggio al guru.

La Jill avrebbe voluto sparare cavolate.

Ma Bea ha detto no. #grandefratello pic.twitter.com/1CbvKvX1Py — Lalla (@Lalla84455247) November 7, 2023

Una frase che l’ex volto di Vivere non ha mandato giù e le ha risposto per le rime: “Non è vero che mi sono offerta. È finita che tra tutti lui doveva scegliere da chi farsi servire e ha scelto me. Inutile che…. Se lo dici mi costringi a rispondere male, veramente”, ha detto alla regina del fitness.