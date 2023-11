Angelica Baraldi, finalmente il suo “Ric” si è manifestato al Grande Fratello. Una bella sorpresa per la concorrente, che ha rivisto il fidanzato di cui tanto parla nella Casa dopo la polemica con Greta Rossetti, fidanzata di Mirko. “Quello che è successo stasera non deve essere qualcosa che ti frena, perché si è espressa da sola la situazione – le ha detto Riccardo riferendosi appunto al confronto con Greta – Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island”.

E ancora, sempre nel corso della 17esima diretta: “È paradossale. È una brava e simpatica ragazza, ma certe cose devono rimanere nel mondo social. Noi non c’entriamo con quel mondo, siamo gente comune”. Subito dopo questo confronto, Greta Rossetti è tornata sui social e ha attaccato il fidanzato di Angelica: “Per le parole di quel ragazzo che mi state dicendo che non si capisce se è il fidanzato o no di Angelica, ma problemi loro non voglio più commentare ma le trovo solo parole un po’ viscide”.

GF, i dubbi del pubblico sul fidanzato di Angelica

Non deve aver preso bene il riferimento al suo ruolo in Temptation Island, perché poi aggiunge: “Giudicare una persona perché ha fatto un programma, tra l’altro bellissimo e spettacolare che consiglio a tutti perché a me mi ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui. Com’è il detto? Si piglia chi si rassomiglia. Se stanno veramente insieme però, dato che non si sono dati neanche un bacio… problemi loro, ora volto pagina e supporto sempre Mirko sperando che non mi deluda”.

E già queste parole hanno fatto nascere dei dubbi ai fan del GF sull’autenticità della relazione tra Angelica e Riccardo, quindi è scattata la ricerca. Anche perché molti hanno notato come i due si siano solamente abbracciati nella Casa. Nessun bacio, nemmeno a stampo, né frasi dolci e romantiche dopo tanto tempo separati.

Andata a stalkerarla unica traccia romantica è questa lui però non si vede in viso e non è taggato, la caption dedicata a Roma e non a lui, inoltre nei seguiti pare non ci sia traccia di un ric che gli somigli

noi dobbiamo indagare pic.twitter.com/Ev7rCstcK4 — creestina (@creeestina) November 6, 2023

Insomma, per parte del pubblico non hanno dato proprio l’impressione di essere una coppia. E c’è stato chi ha voluto scavare più a fondo, andando a spulciare il profilo social di Angelica. Qui la sorpresa: non ci sarebbe alcuna traccia di Riccardo, nemmeno tra gli account seguiti, e, tra le foto, c’è una sola immagine di schiena e non è chiaro se sia lui oppure no.