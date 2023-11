È stata una bella puntata la 17esima del Grande Fratello per Beatrice Luzzi. Lunedì 6 novembre, oltre al fatto di non essere finita al televoto forse per la prima volta e ad aver ricevuto la maggioranza dei voti come preferita della Casa ha ricevuto ben due sorprese. Prima un video messaggio dei figli che l’ha fatta commuovere fino alle lacrime. “Ciao mamma, ormai abbiamo un anno in più da quando sei entrata. A casa stiamo benissimo e non ti sei persa niente, forza mamma“, le ha detto il più piccolo.

Poi è toccato al più grande: “Io nomino Beatrice Luzzi perché deve rimanere nella casa. Devi stare serena per ciò che succede fuori e dentro. Fino a quando non sarai tu stessa a spegnere le luci della casa”. Si sono salutati e lei non ha retto all’emozione. Non solo. Poco dopo ha potuto riabbracciare l’ex marito con cui ha un rapporto bellissimo. Un incontro, questo, che ha emozionato anche il pubblico di Alfonso Signorini.

GF, Beatrice Luzzi scoperta dopo la puntata

Ma i “problemi” sono arrivati dopo, nella notte. Un passo indietro. Essendo la preferita, Beatrice ha potuto fare la sua nomination segreta a in confessionale ha fatto nome di Letizia Petris. Che l’ha subito sgamata. Finita la diretta si è confrontata con Anita Olivieri cercando di capire chi potesse averla votata che, conti alla mano, l’ha spinta ad avere un confronto con l’attrice.

“Lo so che sei stata tu”, ha esordito Letizia, molto arrabbiata, raggiungendo Beatrice in giardino. E l’attrice si è vista costretta a ripetere le sue motivazioni: “Tu ieri pomeriggio, mentre Giampiero era giù, gli hai chiesto di farci una lezione, in quel modo tuo bello ed efficace. Lui l’ha preparata molto lusingato. E tu hai riso e parlato per tutto il tempo. L’ho trovato molto irrispettoso”.

Confronto (se così si può chiamare) tra Letizia e Bea per la nomination di Bea



Una scena veramente patetica

Letizia che l'altra volta l'ha nominata perché "non le ha tenuto la mano" sta scenata se la poteva evitare

Su Anita non mi esprimo proprio#GrandeFratello pic.twitter.com/uDWNekzjyK — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) November 7, 2023

Letizia: -“Son sempre stata dalla tua parte, dal giorno zero”

Beatrice: -“Che c'entra? A parte che non è vero mi hai anche nominata, ma non è questo il punto ciccia cerca di stare sulla nomination”



MADRE SMONTANDO LETIZIA #grandefratello #gfpic.twitter.com/uon5PuAKY7 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 7, 2023

Letizia si è difesa affermando che la colpa era di Anita che le faceva delle facce buffe portandola a ridere ma l’attricenon ha voluto sentire ragioni. Secondo lei non si può chiedere una lezione a un uomo di 80 anni “che la fa con tutto se stesso, commosso ed emozionato… Tu gli stavi accanto e per tutto il tempo hai sorriso“. Asfaltata.