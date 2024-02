Grande Fratello, arriva un ‘avviso’ per tre concorrenti mentre si va verso una puntata interessante. Stasera, lunedì 19 febbraio, Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento in diretta con il reality di Canale 5. Gli ultimi giorni sono stati un continuo sali e scendi per gli inquilini prima con il rientro di Mirko e poi con il suo improvviso addio senza salutare nessuno.

A quanto pare non ci sarà modo e tempo per il giovane di ricostruire con Perla: se lo vorranno lo faranno lontano dalle telecamere. Recentemente alcuni concorrenti si sono lasciati sfuggire uno spoiler sulla data della finale: Greta ha parlato di 20 o 25 marzo. Poi Anita e Massimiliano hanno svelato un piano per mettere alle strette Beatrice. Adesso arriva una notizia su tre concorrenti.

Leggi anche: “Cosa fanno?”. Grande Fratello, Beatrice e il resto della casa. Ma questa volta è tutto diverso





Il pubblico ha deciso: avviso per tre concorrenti

In attesa di capire se stasera Giuseppe Garibaldi rientrerà nella Casa come sempre Novella2000 ha preparato la classifica dei concorrenti coi voti del pubblico. Andiamo a scoprire quali sono i preferiti dei telespettatori. Non ci sono dubbi sulla più amata: è sempre Beatrice Luzzi che ottiene addirittura il 65% delle preferenze. A seguire c’è Perla che prende solo l’8% dei voti.

Al terzo posto troviamo Anita Olivieri con il 4% dei voti. Poi ci sono Stefano Miele, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi col 3% dei voti. Più in basso ecco Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Grecia Colmenares con il 2%. Seguono diversi concorrenti con l’1%.

Hanno ricevuto l’1% dei voti Alessio Falsone, Federico Massaro, Letizia Petris, Rosy Chin e Simona Tagli. Infine non ha ricevuto alcun voto Paolo Massella che dunque è a rischio. Anche se non subito visto che nella puntata di stasera non ci sarà alcuna eliminazione. Sorpresi di questi risultati?

“Ha lasciato una lettera”. Grande Fratello, il concorrente abbandona il reality senza dire niente a nessuno