Una serata di intrattenimento per i ragazzi del Grande Fratello, con giochi, improvvisazioni, sfide e chi più ne ha più ne metta. La parola d’ordine è una e una soltanto una, ridere, e anche sui social il momento di divertimento della casa è stato molto apprezzato. I concorrenti hanno messo in scena la puntata del GF Game Night. I concorrenti si sono alternati della conduzione con due squadre che hanno combattuto per la vittoria della prima puntata.

Da una parte i T’amo, t’amo, composta da Simona, Massimiliano, Beatrice, Stefano, Perla, Federico, Letizia e Alessio; dall’altra, invece, la squadra B, gli Shakerati, composta da Anita, Marco, Rosy, Sergio, Grecia, Paolo, Greta e Mirko.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi recita con la panna in faccia

Durante la puntata del GF Night ci sono stati momenti esilaranti e il pubblico è rimasto molto colpito dal comportamento tenuto da tutti i concorrenti. La squadra di Federico, T’amo, t’amo, è riuscita a indovinare sei parole, mentre quella di Paolo, gli Shakerati, ne hanno indovinate ben nove e si sono aggiudicati la prima serata della GF Game Night.

Memorabile la prova che ha dovuto fare Beatrice Luzzi durante la prima serata del GF Night Game. L’attrice ha dovuto recitare il celebre monologo del film Il diavolo veste Prada mentre i disturbatori Rosy Chin e Sergio le spalmavano la panna spray in faccia. Nonostante tutto Beatrice è riuscita a concludere il monologo incassando gli applausi di tutta la casa, anche dai concorrenti con cui ha avuto più di uno scontro.

“Fantastica sei la numero 1 top”, “A me commuove vedere queste cose perché se solo il gf avesse gestito meglio le cose, l’avremmo vista così divertente in mezzo al gruppo più spesso”, “Questo è il gf che vogliamo ci stà anche il litigare ma mai esagerare bastava frenarli al momento giusto ma qualcuno ha voluto il trash”, “Meraviglisa, bellissimo vederla ridere così”, “Questo è il GF che ci piace”, hanno commentato i telespettatori.