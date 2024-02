Grande Fratello, concorrenti di nuovo contro Beatrice. Non passa giorno che dentro la Casa non si registrano nuovi episodi in cui l’attrice si ritrova da un lato e tutti – o quasi dall’altra. L’ultimo scontro forte col ‘branco’ è avvenuto quando i concorrenti sono usciti per andare a pranzo fuori. Lì Marco Maddaloni ha attaccato pesantemente Beatrice trovando l’applauso di tutti gli altri.

Recentemente Massimiliano Varrese, a sorpresa, e Simona Tagli hanno preso le difese di Beatrice. Soprattutto quest’ultima ha usato parole dolci nei suoi confronti: “Tu stai benissimo, poi ci sono delle persone che non hanno proprio niente da dare… viene fuori talmente un carattere forte da te, che non hai un’età. Tu sei e basta“. Dopo l’ennesima lite beatrice si è isolata in giardino, ma gli altri l’hanno nuovamente presa di mira.

Beatrice in lacrime in giardino, ma per gli altri è tutta una tattica

Mentre Beatrice era praticamente in lacrime da sola in giardino, Rosy Chin e Federico Massaro hanno parlato di lei: “Lei non è minoranza, è una maggioranza che vuole fare la minoranza. Adesso, in questo momento, nessuno la sta isolando, è lei che si isola da sola e ti respinge”. Federico è d’accordo: “Non vuole neanche parlarne. Io sai quante volte le ho detto di non fare così…”.

“Io la stimo, le voglio bene, ma come la difendo? – prosegue Federico – attacca troppo gli altri, non si difende, attacca… Non vuole fare il passo che le permetterebbe di migliorare sé stessa”. Rosy Chin aggiunge: “È indifendibile“. Poi ancora Federico: “Nessuno di noi è perfetto, nemmeno Beatrice, soprattutto Beatrice”.

Federico: -“Bea non vuole fare il passo che le serve per migliorare sé stessa”

Rosy: -“È indifendibile”

Federico: -“Nessuno di noi è perfetto, nemmeno Beatrice…SOPRATTUTTO Beatrice”



QUANTO MI FATE SCHIFO#grandefratello #gfpic.twitter.com/aK8lg1ujrR — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 15, 2024

In seguito Letizia ha raggiunto Beatrice per parlarle, ma lei non ne ha vouto sapere: “Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare. Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così. I miei figli stanno male a vedermi sola? CI sono cose che li hanno fatto stare più male di sicuro. Dici che stanno male vedendomi così? Bene, pensateci anche durante le puntate…”.

E sui social commentano: “Una cosa vergognosa. Inumana. Non hanno un minimo di sensibilità, di compassione. Niente. Mirko che sta avvertendo tutti della brutta figura che stanno facendo e loro continuano ad addossare tutte le responsabilità a lei

Sono nel giusto, loro. È lei che deve cambiare. Uno schifo”.

