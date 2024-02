Grande Fratello, che fine ha fatto e soprattutto come sta Giuseppe Garibaldi? Qualche giorno fa, a seguito di un secondo malore, il bidello calabrese ha dovuto di nuovo lasciare la casa. L’argomento è stato ovviamente trattato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta, quella dove tutti si aspettavano di rivederlo come successo qualche settimana prima. Ma invece Garibaldi non c’era e non ha raggiunto i suoi coinquilini.

Lunedì scorso il conduttore del reality ha fatto sapere al pubblico che Garibaldi sta bene e che i medici stanno monitorando la sua situazione, senza però dare una data precisa del suo rientro nella Casa. La produzione del programma e Signorini hanno espresso il desiderio che Giuseppe possa riprendere presto la sua esperienza nel gioco, ma hanno anche sottolineato l’importanza di non affrettare le cose dando priorità alla sua salute.

GF, fuori la notizia su Garibaldi

“Vi dico che sta bene, è sotto osservazione – le sue parole precise – Naturalmente sotto la cura e l’osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave. Giuseppe sta bene, ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla Casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede”.

Ovviamente in molti ora si chiedono quando Garibaldi farà ritorno in casa. Lunedì sera, forse, in occasione della nuova diretta? Questo è quello che pensano in molti, ma ad oggi nessuna certezza. Anzi, secondo una segnalazione, addirittura il collaboratore scolastico potrebbe non tornare più in gioco.

Nel dettaglio, Deianira Marzano ha infatti postato un messaggio di una follower che sembrerebbe essere vicina alla famiglia di Garibaldi. È un messaggio che va preso con le pinze, lo ricordiamo, ma l’utente spiega che nonostante il bidello stia bene “pare che non tornerà”. “Era sotto stress pare – si legge ancora – e quindi anche il Grande Fratello non si vuole prendere questa responsabilità”.