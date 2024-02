Concorrente abbandona il Grande Fratello: inquilini in lacrime. È successo tutto di colpo, senza essere minimamente preparati al tutto. Un attimo prima era in casa, un attimo dopo non c’era più. Sembra infatti che la produzione abbia optato per un’uscita in sordina, lontana dai riflettori. Ma cosa è successo e perché all’interno della casa sono ore di grande dolore e lacrime? Ma facciamo un passo indietro e andiamo con ordine.

>> “Ma cosa gli avete fatto”. Grande Fratello, Mirko: le immagini scatenano il panico, poi si scopre tutto

Quando è entrato Mirko Brunetti, o rientrato sarebbe il caso di dire, sapevamo bene che la sua avventura era a tempo determinato. Eppure nessuno si sarebbe mai atteso che la sua nuova permanenza in casa terminasse in questo modo così brutto. Il ragazzo infatti è stato fatto uscire dalla casa senza preavviso. La sua partenza, avvenuta senza che potesse dire addio ai suoi coinquilini, è stata una richiesta specifica della produzione.





Concorrente abbandona il Grande Fratello: inquilini in lacrime

Questo evento ha profondamente colpito Perla Vatiero, che non ha potuto trattenere le lacrime alla scoperta dell’accaduto. Il ritorno di Mirko nella casa del GF il giorno di San Valentino aveva lo scopo di sorprendere Perla per farla cambiare idea riguardo la loro relazione. Nonostante alcuni momenti di tensione, la loro interazione ha incluso anche periodi di leggerezza e di affetto molto intensi.

Tuttavia, Mirko ha deciso (o forse gli è stato imposto, ancora non è chiaro) di abbandonare prematuramente il luogo che gli era stato assegnato per l’occasione, lasciando tutti sorpresi con la sua partenza improvvisa. Perla, cercando Mirko per la casa nella speranza che la sua assenza fosse solo uno scherzo del GF, ha trovato solo una lettera indirizzata a lei e ai suoi compagni.

La sua reazione è stata chiaramente molto intensa. Poi la ragazza ha detto che avrebbe sperato in un addio più formale durante la puntata successiva del programma. La mancanza di un’opportunità per un ultimo saluto ha lasciato Perla e gli altri inquilini visibilmente dispiaciuti, desiderosi di un’ultima occasione per riabbracciare Mirko prima del suo ritorno alla vita quotidiana.

Leggi anche: “Sentite cosa dicono”. Urla fuori dalla casa, il Grande Fratello non censura e i concorrenti sanno