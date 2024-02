La scorsa settimana Alfonso Signorini ha strigliato alcuni concorrenti del Grande Fratello a causa del loro comportamento con Beatrice Luzzi. Dopo aver mandato in onda il video che mostra l’attacco di Marco Maddaloni all’attrice, il conduttore ha preso la parola sgridando i componenti del branco: “L’uno contro tutti c’è stato più volte. Come con Mauro Marin, Soleil Stasi e Floriana Secondi, ma certe situazioni poi diventano pesanti per chi le vive”.

“E vi avviso che diventano pesanti anche per il pubblico perché non siete più divertenti e nemmeno leggeri. Questo vi voglio dire. Voi dovete tenere compagnia al pubblico, lo dovete allietare. Duriamo sei mesi, siamo gli unici. – ha detto Alfonso Signorini – Dovete portare sorrisi e non tensioni. Le liti ci stanno, ma non può essere l’unica componente del gioco. Perché altrimenti annoiate e ve lo assicuro. Quindi cercare di tenerlo a mente per il futuro“.

Grande Fratello, urla fuori dalla casa

E in effetti il pubblico si è stancato di vedere sempre la stessa dinamica, il branco contro Beatrice Luzzi, e sui social la cosa è evidente. Ma c’è qualcuno che ha fatto di più ed è andato fuori dalla casa del Grande Fratello per gridarlo direttamente ai concorrenti. Il fatto è accaduto mentre Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si trovavano in giardino.

“State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma“, le urla fuori dalla casa che hanno gelato i tre gieffini. I tre sono rimasti malissimo e poi hanno riferito la frase ad altri coinquilini, come Massimiliano Varrese e Letizia Petris. “Erano qui a gridare che stiamo facendo l’edizione più brutta della storia del Grande Fratello. Sì, erano qui fuori che urlavano che è la peggiore di sempre“, ha detto Stefano. Massimiliano Varrese ha commentato così: ”Ok ma adesso perché date voce ad uno stup**o?! […] Sì, ma parliamo d’altro“.

Le urla dall’esterno. Vi lascio qui il video integrale 📢



Stefano: “Hanno urlato, hanno detto che questa è l'edizione più brutta della storia e Alessio sei un grande”#GrandeFratello pic.twitter.com/t51WxsLiLD — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 18, 2024

Anche Letizia Petris non ha dato troppo peso alle parole gridate fuori dalla casa del Grande Fratello : “Vabbè lo dicono ogni anno“. Sui social i commenti delle reazioni degli inquilini della casa: “Hanno ragione, è la più brutta in 20 anni. La piu tagliata, censurata, truccata… mai vista”, “Hanno ragione, non meriterebbe nessuno nemmeno la finale se non Bea e a limite qualche suo amico!!!!”, “Diciamo che è completamente un’ altra tipologia di programma. Una brutta fiction”.