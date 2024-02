“Mirko, cosa ti hanno fatto?”. Curiosa disavventura dentro la Casa del Grande Fratello per il giovane reatino. Brunetti, rientrato per provare a ricucire il suo rapporto con Perla, si è ritrovato poco fa completamente immobilizzato. Nessuna azione ostile da parte di un rivale in amore per lui. Si è trattato solo di un gioco. Una delle attività che gli autori del reality propongono ai concorrenti di settimana in settimana per fare gruppo e far passare il tempo all’interno del loft di Cinecittà.

Dopo giorni di forte tensione, finalmente per gli inquilini arrivano alcuni momenti di spensieratezza. Dentro la casa c’è stata ieri una serata all’insegna dei giochi, intitolata Game Night. I concorrenti sono stati divisi in due squadre. Da una parte la squadra A, i “T’amo, t’amo”, composta da Simona, Massimiliano, Beatrice, Stefano, Perla, Federico, Letizia, Alessio; dall’altra dall’altra, invece, la squadra B, gli “Shakerati,” composta da Antia, Marco, Rosy, Sergio, Paolo, Greta e Mirko.

“Ma cosa avete fatto a Mirko”. Le immagini scatenano il panico. Ma era un gioco

Mirko trasformato in una mummia. Brunetti è finito letteralmente “imbalsamato” al termine di uno dei sette giochi previsti nel corso della serata. La sfida consisteva nel leggere alcuni monologhi mentre due membri della squadra avversaria creano ostacoli. A Mirko in particolare è toccato leggere un brano teatrale. Tutto questo mentre Rosy e Alessio lo avvolgevano con un un gigantesco nastro adesivo.

Una scena molto divertente. Mirko ha fatto di tutto per compiere la sua missione e ha dovuto subire anche un “dispetto” da parte del Grande Fratello. Quando infatti ormai era già completamente ricoperto di nastro, é arrivato dall’alto il “freeze”, il segnale che obbliga i concorrenti del GF a restare immobili qualsiasi cosa stavano facendo. Pochi secondi, ma poco piacevoli per Mirko, che però ha tenuto duro, resistendo in quel modo fino al segnale di stop.

“Bravo Mirko”. Nonostante la rivalità tra le due squadra a Brunetti sono arrivati i complimenti anche degli altri concorrenti. Se l’è cavata molto bene nel gioco pure Federico. Il giovane modello ha dovuto leggere il testo di una canzone di Vasco Rossi mentre i componenti dell’altra squadra lo ricoprivano di mollette.

A turno è toccato poi a tutti gli inquilini della casa cimentarsi nelle varie prove proposte dal gioco. E anche il pubblico si è divertito a vedere i protagonisti del reality impegnati in questo modo. Finalmente un po’ di pace, per una sera almeno. Durerà?