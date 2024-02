Grande Fratello, lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Nelle ultime ore si è molto parlato di entrambi i due concorrenti. L’attrice è come sempre al centro dell’attenzione. Nell’ultima puntata è stata presa di mira anche da Signorini e in seguito ha ammesso di essere arrivata “al limite“. Recentemente Bea ha puntato il dito contro quattro o cinque inquilini che sarebbero a caccia di visbilità.

Poi ha criticato anche gli autori del Grande Fratello: “Loro tirano fuori il veleno, io devo difendermi e sono 5 mesi che va avanti così” ha confidato a Federico. Ma sotto la lente di ingrandimento ci è finito anche Marco Maddaloni che è stato accusato di aver bestemmiato. In queste ore sta girando un video in cui l’atleta direbbe: “Io non sono il Maddarilla porco ####“. Ora arriva pure lo scontro tra Beatrice e Marco…

Lo sfogo di Beatrice contro Maddaloni

Dopo l’uscita dei concorrenti dalla Casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi si è sfogata con Federico Massaro: “Ho perso completamente stima e speranza. Ogni volta recupero per quieto vivere, per affetto, per necessità, recupero la convivenza e la quotidianità. Ma dentro di me so che qui dentro, a parte Sergio, Stefano, tu e Alessio, non c’è nessuno. Io al posto loro sarei intervenuto, ma anche oggi, perché quando tu vedi una cattiveria di quel genere (riferendosi a Maddaloni, ndr) e il gruppo che appoggia, e nessuno che dica: ‘ragazzi vi rendete conto?’. Il tutto perché mi hai nominato su una cosa che non hai sentito, che è la verità”.

Insomma l’attrice sembra essersi legata al dito la nomination di Marco Maddaloni senza motivi validi. Ma non è tutto. Poco dopo infatti ha aggiunto: “Marco ha fatto tutto da solo, urlava da solo. Quando beve va fuori di testa“. Nelle ultime ore, inoltre, è intervenuto anche l’ex compagno di Beatrice.

Dopo le urla e la crisi di Beatrice nella notte il suo ex marito Alessandro Cisilin è intervenuto con un post Facebook: “Condivido questo messaggio, che risponde ai tantissimi quesiti e sollecitazioni anche da me comprensibilmente ricevute. Il giorno che Bea prendesse la decisione definitiva di lasciare questa avventura professionale e umana al GF, lo farà uscendo da quella porta a testa alta, e noi saremo ad accoglierla con l’enorme affetto, amore e stima che merita. Fino ad allora, sia chiaro, noi famigliari e sostenitori abbiamo una sola ‘opzione di voto’ in suo supporto, ed è quella di votare, senza esitazione, per Beatrice Luzzi”.

