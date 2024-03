Grande Fratello, arriva la segnalazione su Mirko Brunetti. Nelle ultime settimane il giovane reatino è diventato una presenza fissa nello show di Alfonso Signorini. Nonostante sia stato eliminato, infatti, Mirko non ha saltato una puntata, partecipando in studio e intervenendo anche con un’ospitata di alcuni giorni e diversi ingressi a sorpresa.

Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia di una lite in studio tra Mirko e Alfonso: “Perla piange e Mirko in puntata era piuttosto nervoso, si è tolto il microfono e stava per abbandonare gli studi, salvo poi essere fermato dagli autori. Ci rendiamo conto?! Tutto questo per share, giocare sulle vite delle persone non è un gioco, è crudeltà”. A quanto pare tutto è rientrato. Ma adesso si scopre cosa ha detto Mirko qualche tempo fa su Signorini.

Cosa ha detto Mirko su Alfonso Signorini: il tweet segnalato

Inizialmente il ruolo di Mirko Brunetti era legato al triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Poi, però, il giovane è stato eliminato anche perché il pubblico evidentemente ha mostrato segni di stanchezza su questa relazione a tre. Adesso, in ogni caso, Mirko è diventato importante per il reality per altri motivi. In tanti pensano che sia proprio Alfonso Signorini ad avere, diciamo così, un ‘debole’ per lui.

Tuttavia ora si viene a scoprire che fino a poco tempo fa non c’era gran simpatia da parte di Mirko Brunetti nei confronti di Alfonso Signorini. Lo hanno rivelato alcuni follower che sono andati a ripescare un tweet di qualche tempo fa. Era il 2020 e Mirko scrisse un tweet al veleno riferito proprio al conduttore del Grande Fratello.

Non sappiamo a cosa si riferisse visto che Mediaset ha cancellato tutti i video relativi al Grande Fratello Vip. Ma Mirko Brunetti scrisse “Alfonso Signorini moralista e incoerente“. Parole pesanti e chissà se il conduttore non decida di affrontare l’argomento in una delle prossime puntate. Di certo non sono mancate le frecciatine e le discussioni tra i due, ma ora la faccenda è diversa. O no?

