Una cosa è certa, il fine settimana dentro la casa del Grande Fratello non sarà dei più leggeri. Stamani, primo marzo, c’è già stato un assaggio di quello che sarà con Beatrice Luzzi protagonista. Intanto ieri sera ci sono stata rivelazioni importanti: Anita ha raccontato a Varrese e Rosy di avere un debole per Alessio Falsone. Ha raccontato di essere presa di testa e di sentire qualcosa per lui. Non appena il video è finito in rete i commenti sono piovuti. Il pubblico si è diviso.

>> “Che imbarazzo…”. Roberta e Alessandro dopo Uomini e Donne, fuori pure i dettagli della prima notte insieme: cosa è successo in hotel

Da una parte chi crede l’interesse sia sincero, dall’altro chi ipotizza si tratti solo di una strategia per restare più a lungo nel gioco. Una cosa è certa, Alessio non sembra disponibile. Ieri, prima di cena, aveva detto a Sergio: “Fammene andare prima che esce Anita dal confessionale. Ci ho già parlato abbastanza per questa sera, ora non esageriamo. Non c’ho voglia di appiopparmela tutta la sera”.





Grande Fratello, Beatrice riprende Alessio: “Mi hai svegliata”

Un pensiero abbastanza chiaro. Come chiara è stata Beatrice che stamani, visibilmente, contrariata ha ripreso Alessio davanti a tutti: “Ti ho sentito parlare e mi hai svegliato”. Alessio si è difeso: “Io non ho detto niente”. E Beatrice: “Vabbè, lasciamo stare ma visto che non è la prima volta che succede la prossima volta facci attenzione”. Bea, insomma, ha deciso di non farne passare neppure una liscia.

A proposito di Bea, da quando è sicura della finale è molto più distesa e si prende la libertà di scherzare molto di più. A Varrese, per esempio, ha detto. “Lasciarmi è stata la più grande cazzata della tua vita”. “Lasciarti in diretta?”, ha replicato lui. “Lasciarmi e basta”. Tutto davanti a Garibaldi che non ha trattenuto una risata. Così mentre un dubbio aleggia in casa.

La Rossa incazzata con Alessio perché ha interrotto le sue 13 ore di sonno



⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️



#grandefratello pic.twitter.com/md85vMrAyS — M_art (@leo_Mmarti) March 1, 2024

Marco Maddaloni tornerà? Mentre si aspettano news sul suo ritorno o meno, in generale c’è malcontento tra il pubblico: “Ma di Maddaloni si sa qualcosa? – ha commentato un utente su X – perché lo reputo assurdo uscire senza un motivo grave”. E ancora: “È palese che Maddaloni sta incontrando la famiglia, se no non ha senso che ancora non rientri” e “Un conto è uscire per lutto o per salute, un conto aspettare a rinnovare finché non ti fanno incontrare i tuoi”.