Dopo Uomini e Donne Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono fatti rivedere a Verissimo. Qualche settimana fa, nonostante si sapesse da tempo grazie alle anticipazioni, la ormai ex dama e l’ex cavaliere hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi per darsi un’altra chance, un nuovo inizio. E così, dopo la scelta con tanto di bacio avvenuta in trasmissione, hanno scelto di viversi lontani dalle telecamere.

Lui è reduce da una relazione durata quasi un anno con Ida Platano, che ora siede sul trono di Uomini e Donne, mentre lei da mesi e mesi di frequentazioni non andate a buon fine sempre con i protagonisti del trono over. E ora sono una coppia felice, anche se come svelato da Roberta Di Padua non sono ancora scattate le presentazioni in famiglia.

Roberta e Alessandro, la prima notte insieme dopo UeD

Usciti insieme da Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono raccontati anche al magazine del programma e la dama di Cassino ha svelato che fino ad oggi non ha ancora presentato il compagno a suo figlio. Ritiene che sia ancora prematuro, quindi preferisce aspettare ancora un po’ di tempo.

La vita di coppia procede alla grande anche se vogliono viversi alla giornata, senza troppi progetti sul loro futuro. E nell’intervista hanno anche avuto modo di svelare dei piccoli dettagli legati anche alla prima notte trascorsa insieme in uno storico hotel di via Veneto, a Roma.

“C’era imbarazzo”, ha spiegato Roberta aggiungendo che in un primo momento non è stato facile sciogliersi. “Un imbarazzo bello”, ha puntualizzato Alessandro Vicinanza che, parola della compagna, “è stato carino, affettuoso, mi è sempre stato vicino e mi ha detto tante cose belle”.