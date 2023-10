Grande Fratello, il messaggio dei fan a Vittorio e Letizia. Fin dal suo ingresso nella Casa il bell’ingegnere è finito al centro del gossip. Sono stati in tanti a immaginare una storia tra lui e numerose coinquiline. In realtà l’unica concorrente che davvero sembra aver richiamato l’interesse di Vittorio Menozzi è Anita Olivieri. Lui avrebbe voluto iniziare una relazione, ma lei si è rifiutata. Poi è arrivato il momento di Heidi Baci che era molto attratta da Vittorio.

Quest’ultimo ha ammesso una forte complicità con la concorrente, ma non oltre. E stavolta è stato lui a rifilare un ‘palo’ alla bionda italo-albanese. Infine ecco Valentina Modini che, prima di lasciare la Casa, ha ammesso di avere un debole per Vittorio. Lui però non ne ha voluto sapere e dunque la scintilla non è scoccata. Proprio nelle ultime ore sono stati i fan ad inviare un messaggio aereo che stavolta vede protagonisti Vittorio e Letizia.

Vola un aereo sulla Casa: il messaggio per Vittorio e Letizia

Da tempo Paolo Massella ha manifestato di essere attratto da Letizia Petris che però è fidanzata da tre anni con un ragazzo di 21 anni. Proprio quest’ultimo è anche intervenuto al GF dichiarando: “Devo ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza sui nostri sentimenti, ma ne parleremo guardandoci negli occhi”. Poi sono arrivati due messaggi aerei, uno per Paolo e Letizia con scritto “Niente paura“.

Un altro messaggio è stato invece dedicato a Vittorio e Letizia e recitava: “+ abbracci – paranoie” (VIDEO). Da notare che i “Petrozzi” spopolano sui social. Inizialmente Vittorio ha detto di non voler ‘litigare’ con Paolo. Poi è stata data una lettura diversa del messaggio. Insomma i fan non vorrebbero una storia tra i due, ma solo un rapporto di amicizia. Oppure qualcuno ha voluto far ingelosire proprio Paolo da un lato e Anita dall’altro? Anche se quest’ultima ha detto di ritenere Vittorio “pesante” non ha potuto fare a meno di commentare il messaggio.

Anita ha infatti lanciato una frecciata a Vittorio dichiarando: “Il bello è che lui non fa niente, manco respira“. Ma se lei non è interessata al coinquilino, perché questa frase? Sta di fatto che il messaggio è di quelli ‘pericolosi’, in grado di innescare gelosie e ripicche all’interno della Casa. Come se non bastassero il flirt naufragato tra Beatrice e Giuseppe e quello mai nato tra Massimiliano e Heidi. In questa edizione le storie fanno fatica a decollare: ne vedremo una prima della fine?

