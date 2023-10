Grande Fratello, la battutaccia di Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni l’attrice ha preso definitivamente le distanze da Giuseppe Garibaldi dopo le numerose critiche e accuse lanciate da quest’ultimo nei suoi confronti. Inoltre c’è stato uno ‘strano’ e sospetto avvicinamento di Massimiliano Varrese a Beatrice. Molti, dopo i violenti scontri tra i due, sospettano che si tratti di un piano studiato a tavolino per arrivare in fondo.

Ma Beatrice Luzzi è al centro di tante altre dinamiche, come quella che la vede coinvolta con Alex Schwazer che sostiene di essere ‘l’oggetto del desiderio’ dell’attrice. L’atleta aveva chiesto al GF il filmato in cui Beatrice si sarebbe dichiarata a lui, ma dopo un’attenta analisi delle riprese Alfonso Signorini ha concluso che il video in questione non esiste. Nonostante ciò c’è stato un momento in cui tutto questo è passato in secondo piano quando il conduttore ha fatto una battuta davvero infelice, a dir poco, proprio su Beatrice.

Alfonso Signorini ripercorre il rapporto tra Beatrice e Giuseppe, poi esagera

Prima Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi rimproverando quest’ultimo per i suoi attacchi e le rivelazioni sul conto dell’attrice. Poi, però, si è rivolto a Beatrice e ha cercato di indagare cosa le piacesse del ragazzo calabrese chiedendole: “Cosa intendi quando dici che lui ha un’anima primitiva? Mi interessa questa cosa…”. Bea ha quindi chiesto al conduttore se si ricordasse la sua risposta alla domanda su cosa l’avesse conquistata di Giuseppe.

A questo punto Alfonso Signorini ha fatto una battuta che ha lasciato tutti a bocca aperta: “So bene cosa ti piace Luzzi…”. Di sicuro il conduttore voleva essere ironico, ma Beatrice non ha preso per niente bene quella frase e anzi ha replicato: “Non so se posso andare avanti, se questo è il piano diciamo faccio un passo indietro“. Subito dopo Alfonso ha notato che Fiordaliso stava ridendo a crepapelle. La cantante si è giustificata: “Io ho riso semplicemente alla tua battuta Alfonso, non so se posso…”.

Comunque nessuno si è soffermato sulla frase di Signorini a Beatrice “ Lo so io cosa ti piace” con tanto di risata sguaiata!

PESSIMO!

OFFENSIVO E MASCHILISTA! #grandefratello — Anita🎈 (@Anita528969881) October 30, 2023

La battuta di Signorini a Beatrice è di uno squallore unico. Ho provato disgusto e il fatto che venga permesso al presentatore di parlare così ad una donna è vomitevole!! #grandefratello — Erika (@senza_gioia94) October 30, 2023

Signorini ha quindi rimproverato Fiordaliso col sorriso sulla bocca: “No, non puoi…”. Nel frattempo sui social la battuta del conduttore è diventata virale e moltissimi hanno commentato attaccando duramente Alfonso: “La battuta di Signorini a Beatrice è forse peggio delle schifezze che le hanno detto gli altri in casa!”, “Comunque nessuno si è soffermato sulla frase di Signorini a Beatrice “Lo so io cosa ti piace” con tanto di risata sguaiata! PESSIMO! OFFENSIVO E MASCHILISTA!”. Insomma la battuta di Signorini proprio non è piaciuta.

