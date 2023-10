Nella serata del 30 ottobre è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E nel post-appuntamento con Alfonso Signorini Mirko Brunetti ha preso una decisione ormai finale sia su Perla che su Greta, ovvero le sue due ex fidanzate. Ha deciso di confidarsi con altri coinquilini e alla fine c’è stata pure la replica della Rossetti, che ha voluto dire la sua sul gieffino. Probabilmente siamo arrivati ad una soluzione definitiva.

Dopo averci pensato a lungo nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti sa cosa vuole fare con Perla e Greta e lo ha fatto capire chiaramente ad Angelica ed Alex, che lo hanno ascoltato attentamente. Proprio la concorrente gli ha dato completamente ragione, quindi ha trovato un supporto importante nel reality show. Greta ha successivamente reagito con una Instagram story, pubblicata sul suo profilo social nelle scorse ore.

Grande Fratello, Mirko Brunetti parla di Perla e Greta

Nella precedente puntata Mirko Brunetti aveva incontrato una delle sue ex, non parliamo di Perla ma di Greta, visto che la prima gli aveva mandato semplicemente una lettera. E ora lui ha preso una decisione: “Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità. È stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla”.

Quindi, con Perla non tornerà insieme ma la stessa cosa dovrebbe succedere anche con Greta. Dato che lui ha deciso di fare una sorta di passo indietro dopo quelle affermazioni della ragazza. E proprio quest’ultima sui social ha aggiunto: “Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei che faccio sul mio cavolo di profilo per strumentalizzare cose che non ho mai detto. Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona, quindi non sapete cosa si prova, io sto vivendo periodi di alti e bassi in base alle immagini che vedo, quello che sento e soprattutto gli sguardi e le attenzioni in più che crescono”. Angelica ha invece detto: “Non ha detto niente di che e questo mi da fastidio che Greta invece lo attacchi. Adesso pure il post dove dice che lui ama ancora Perla. Non ha detto nulla lui su Perla. Non è un errore parlare degli ex. Anzi sono persone importanti ed è giusto parlarne se vogliamo. Anche quando è venuta qui Greta diceva che eri confuso e forse rivolevi Perla. Guarda, non va bene, no comment per me ragazzi”.

E anche lei non ha più voglia di andare dietro a Mirko: “Greta è schifata da quello che sta vedendo (e guardatevi i fuori onda per capire di cosa parlo). Con questo ho smesso di parlare di Mirko e di quello che succederà nei prossimi giorni. Ricordatevi solo una cosa: la finta innamorata non sono stata io che nonostante tutto ero qui. Vedrete, mi darete ragione”.