Grande Fratello 2023, momenti di tensione dopo la puntata di ieri: i due concorrenti top protagonisti di un duro faccia a faccia. Per il siciliano quella di ieri è stata una giornata in cui poco c’è stato da salvare. È rimasto nel gioco, ma è stato ripreso da Signorini per le parole contro Beatrice pronunciate mentre andava in onda la pubblicità. Parole che secondo Fiordaliso sarebbero state da squalifica per la cattiveria con la quale erano state pronunciate.

Fiordaliso che, poi, si era permessa di dare un consiglio a Giuseppe: “Tu devi iniziare a pensare di più prima di parlare. A una signora certe cose non si dicono. Anche stasera hai detto cose sbagliate. Tu parli di pancia e dici un sacco di strafalcioni. Ed è meglio che stai zitto. Io da pubblico ti avrei mandato a casa te fidati. Non perché voglio più bene a Valentina. Però da pubblico hai fatto più errori”.





GF 2023, Angelica contro Garibaldi: “Non hai nominato Beatrice”

Garibaldi è stato poi oggetto delle critiche di Angelica Baraldi che gli ha rimproverato di non aver nominato Beatrice Luzzi. Lui si è difeso dicendo di aver nominato diversi concorrenti da quando è nella Casa e di non aver pensato a Beatrice Luzzi per ovvi motivi. Ma ad Angelica Baraldi, così come ad altri, non è piaciuta per nulla questa mossa.

Di sicuro neppure al pubblico è piaciuto l’atteggiamento di Angelica: “Mai vista una donna così squallida”, scrive un’utente su X. La settimana potrebbe essere decisiva per cambiare gli equilibri dentro la Casa. Equilibri che sembrano essersi ormai rotti per sempre. Di sicuro Angelica non rischierà. È tra gli immuni, scelti dagli stessi concorrenti, insieme ad Anita, Ciro, Paolo e Giampiero.

Angessika subito andata a redarguire il bidello perchè non ha nominato la "signora in verde".

Quanto è squallida questa donna pic.twitter.com/VeZxyEBMaJ — fm (@La_gazzette) October 31, 2023

Cesara Buonamici ha scelto di dare l’immunità a Grecia e Giuseppe. Al televoto sono finiti Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda. Il rischio che Alex se la veda brutta è concreto. Tra l’ex campione olimpico e Beatrice, poi, non corre buon sangue: è lecito aspettarsi di tutto.