Grande Fratello, nuovo look per Massimiliano Varrese. Negli ultimi giorni l’attore è stato al centro di diversi attacchi. A cominciare da Alfonso Signorini che lo ha duramente criticato per il comportamento e le frasi contro Beatrice Luzzi. Su di lui anche l’ex concorrente Angelica Baraldi ha espresso un parere decisamente negativo.

“La persona che mi ha deluso è Massimiliano, col quale pensavo di avere un bellissimo rapporto che però si è rivelato finalizzato solo al gioco – ha spiegato Angelica – Ho capito che Beatrice nelle discussioni con lui aveva ragione!”. Proprio nelle ultime ore Massimiliano Varrese ha avuto un lungo confronto con gli autori in confessionale e si pensava che stesse sul punto di lasciare la Casa. Poi la svolta…

Massimiliano e la svolta choc dopo la tentazione di uscire dalla Casa

Secondo quanto riportato dall’esperto di tv e gossip Amedeo Venza durante la notte Massimiliano Varrese avrebbe minacciato di uscire. In confessionale gli autori avrebbero cercato di fargli cambiare idea e alla fine ci sarebbero riusciti. Nel frattempo la diretta è stata tolta e alcuni video sono stati pubblicati solo sul sito e sui social.

Dopo le scuse in diretta Massimiliano ha comunque difeso il suo comportamento e a Monia ha confidato: “Io per il mio compleanno mi faccio il regalo che da adesso in poi penso a me stesso e basta. Visto che per fare il paladino della giustizia ho interpretato un ruolo che non era il mio e ci ho rimesso”.

Dopo la nottata pesante Massimiliano Varrese ha inoltre deciso di cambiare drasticamente look. L’attore nella mattinata si è infatti rasato completamente la barba. Il dettaglio non è passato inosservato e in tanti lo hanno notato. Insomma, gli ultimi giorni di critiche e attacchi anche da fuori la Casa si sono fatti sentire. Ora Massimiliano è pronto a ripartire: nuovo look, nuova vita!

