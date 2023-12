Situazione molto tesa al Grande Fratello, con Varrese che potrebbe lasciare il reality show proprio a pochi giorni dal Natale. La notizia clamorosa è arrivata dall’esterno del programma, per bocca di uno dei maggiori esperti italiani di gossip e televisione. Ci sarebbe stata una chiara volontà dell’attore di mollare e a confermarlo è ciò che sarebbe successo nelle scorse ore.

In queste ore il Grande Fratello era tornato alla ribalta per gli attacchi ad Anita, accusata di conoscere ciò che accade fuori dalla casa. Ma adesso è stato Varrese a prendersi la scena con questa presunta intenzione di lasciare la trasmissione e fare ritorno nella propria casa. Ovviamente la puntata del 23 dicembre farà capire qualcosa in più, ma vediamo intanto cosa si starebbe verificando.

Grande Fratello, Varrese pronto a lasciare: cosa è successo

Una volta terminata la diretta notturna del Grande Fratello, Varrese avrebbe fatto sapere di essere voglioso di lasciare la casa e abbandonare questa esperienza televisiva. Siamo nel campo delle voci, ma intanto la notizia proviene da una fonte più che attendibile. Infatti, a rompere il silenzio sui social è stato l’esperto Amedeo Venza, il quale ha dato anche qualche dettaglio.

Venza ha riferito che Massimiliano è stato chiuso molto tempo nel confessionale: “Questa notte (a telecamere spente) Varrese ha minacciato di lasciare la casa del GF! Lui è rimasto nel confessionale quasi 2 ore, probabilmente un tentativo del programma per farlo rimanere…”. E non sappiamo come sia andata questa mediazione, ma lo scopriremo tra non molto.

Al momento non sono arrivati comunicati ufficiali del GF, quindi l’esperienza di Varrese sta andando avanti. Ma Alfonso Signorini potrebbe chiedergli cosa vorrà fare prima delle festività natalizie e capiremo definitivamente la sua decisione.