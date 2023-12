Massimiliano Varrese è reduce da una bella strigliata di Alfonso Signorini al Grande Fratello. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata del reality show, andata in onda sabato 16 dicembre 2023. Dopo la bufera fuori dalla Casa che ha mandato in tendenza l’hashtag #Varresefuori ha infatti deciso di riparlare con l’attore e metterlo al corrente della situazione: “Noi delle sue scuse non sappiamo più che farcene”, ha detto riferendosi al discorso fatto la scorsa diretta in confessionale su alcune frasi e atteggiamenti nei confronti soprattutto di Beatrice Luzzi che hanno superato il limite.

“Nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima purtroppo per fatti gravissimi dove la donna è sempre più oggetto di sopraffazione, l’opinione pubblica si sta fortemente sensibilizzando. Qualsiasi comportamento risulti fastidioso nei confronti di una donna diventa un caso nazionale, per certi aspetti può sembrare esagerato ma non lo è”. “Mi rendo conto che forse ho preso troppo su di me il bagaglio di dover difendere il gruppo sotto stress, non giustifico questi atteggiamenti e la mia fisicità un po’ pungente che spesso inganna”, si è giustificato Varrese.

GF, il gesto dei concorrenti per Varrese

Che ha poi chiesto scusa dopo aver visto i “video incriminati” come quello sullo schiaffo: “Ho fatto un grande errore, non ho mai partecipato a un reality. Mi rendo conto che non è il messaggio che io voglio portare qui e per cui sono stato scelto, questo non mi piace vederlo, ho confuso l’attore dalla realtà”, ha continuato l’attore.

Dopo questi fatti, non ci sono più stati episodi e critiche ma l’umore di Massimiliano Varrese è precipitato. Se ne sono accorti per primi i suoi coinquilini e da qui la proposta di fare qualcosa per tirargli su il morale. Per esempio, come si vede nel video che trovate qui sotto, quella di Paolo Masella che Fiordaliso ha svelato ad Anita e Rosy.

Della serie: allo schifo non c’è un limite. Oggi gentilmente spiegato da fiorda anita e Rosy pic.twitter.com/WLkv464yJ6 — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) December 18, 2023

Le 3 reiette di: Anita, Fiordaliso, Rosy stanno organizzando una sorpresa di supporto al carnefice con l'aiuto del confessionale,fuori invece "donne" aprono una raccolta fondi solidarietà Pro Max!

Tutto ciò è agghiacciante, pericoloso e da fermare! #GrandeFratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/Y6kWTtsFBQ — Trashismo Cosmico (@TrashalCubo) December 18, 2023

“Paolo mi ha chiesto di fare un messaggio per Massimiliano, da parte di noi donne. Perché lui è molto giù… per dirgli che gli vogliamo bene. Magari lo facciamo anche in confessionale”, ha spiegato alle altre la cantante. Ma le dimostrazioni di sostegno non sono finite qui perché a quanto pare fuori dalla Casa delle “donne” avrebbero aperto una raccolta fondi solidarietà pro Massimiliano. Cosa, questa, che ha già creato caos in rete.