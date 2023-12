Massimiliano Varrese è stato grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello. In questi ultimi giorni, infatti, il pubblico di Canale 5 ha chiesto a gran voce la sua squalifica dal reality, ma almeno per il momento non è stato preso alcun provvedimento. Solo avvertimenti ma severi da parte di Alfonso Signorini, che ha approfondito tutta la situazione e avvisato l’attore di essere sul filo del rasoio, oltre che ovviamente nel mirino delle critiche anche fuori dalla Casa.

Per ora la situazione sembra sotto controllo, è anche scattato il chiarimento – speriamo definitivo – tra Varrese e Beatrice Luzzi. Varrese che, lo hanno notato tutti, ha risentito ma in positivo dell’arrivo della sua ex Monia. Da quando è entrata con sua grossa sorpresa come concorrente, più volte ha provato ad avvicinarsi. Per ora però con scarsissimi risultati. Anche in serata i due si sono ritrovati in cucina a scambiare quattro chiacchiere.

Leggi anche: “È andata via furiosa”. Grande Fratello, imbarazzo in studio per l’ex concorrente: l’hanno vista. E massacrata





GF, Varrese sbugiardato da Monia: “Ti prego no…”

Massimiliano Varrese ha provato a punzecchiare Monia, spiegandole di non mettersi sulla difensiva e di aver capito delle cose con i suoi atteggiamenti: “Io non cerco niente. È inutile che ti difendi da me. No, così ti metti sulla difensiva, ho capito. E questo ho come te. Non c’è bisogno che me lo dici ogni due secondi”.

“Non mi sto difendendo, sto rispondendo a ciò che stai dicendo. Ma sei tu che stai parlando e dicendo, io non sto dicendo niente. Vieni a dirmi che lo mi sto difendendo, quando io sto solo rispondendo alle cose che dici”, la reazione sicura di lei. Che poi però ha calato l’asso. L’occasione gliel’ha servita Varrese, quando parlando di relazioni ha detto di essere “molto fedele, forse per quel motivo ci ho sempre rimesso”.

Max: "Sono molto fedele, proprio per quel motivo forse ci ho sempre rimesso"

Monia: "Veramente quando stavamo insieme con qualcuna ti scrivevi"



MONIAAAAAAAAAA ✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/5Xg4U7BiX5 — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) December 17, 2023

A quel punto Monia gli ha “ricordato” un fatto che l’ha sbugiardato all’istante: “Veramente quando stavamo insieme alla fine con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso. Eravamo in cucina e te l’ho pure fatta vedere sul computer. Avevi scritto ad una e mi ricordo pure chi è, mamma mia che mi sto ricordando!” E lui: “Ti prego no… non è un momento facile! Adesso mi vuoi pure fare passare per quello che non sono”. Ma ormai la clip è diventata virale…