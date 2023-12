Il Grande Fratello si svolge in Casa ma a quanto pare anche nello studio di Alfonso Signorini succedono cose. L’ultima puntata del reality show di Canale 5 è andata in onda sabato 16 dicembre e ha visto l’eliminazione di Sara Ricci. Non solo: anche un chiarimento – speriamo definitivo – tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi e anche una nuova incursione di Mirko Brunetti che, da casa perché col Covid, ha messo un punto anche alla storia d’amore con Greta.

Ma mentre succedeva questo e anche altro, tra cui le tradizionali nomination, qualcuno manifestava alcuni malumori in studio. L’indiscrezione si sta diffondendo in queste ore, quindi con un po’ di ritardo. A riportarla ci ha pensato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, dopo aver ricevuto la segnalazione da una sua follower che sarebbe parente di un cameraman.

“Ex GF furiosa in studio”: cosa è successo

Sembra che una ex concorrente del Grande Fratello si sia molto arrabbiata perché secondo lei non veniva inquadrata a sufficienza. E anzi avrebbe puntato il dito contro l’ex coinquilino Lorenzo Remotti usando parole non proprio carine nei suoi confronti. Questo, nel dettaglio, il messaggio arrivato all’esperta di gossip che aveva già ricevuto segnalazioni a riguardo.

“Nell’ultima puntata del Grande Fratello mio cognato, che lavora come cameraman, mi ha detto che due ospiti, in particolare… Si è alzata, andata via e poi tornata a protestare dicendo che Lorenzo veniva sempre ripreso e gli altri meno. Ha anche detto: ‘Questo baffettino con la tovaglia per vestito’. Comunque poi è tornata”.

Non ci sono nomi, ma le concorrenti che sono state eliminate fino a questo momento sono Angelica Baraldi, Giselda Torresan, Jill Cooper, Samira Lui e Valentina Modini. E in una Storia successiva Deianira Marzano, che critica molto questo atteggiamento, parla di iniziale con la “S” e pubblica altri messaggi secondo cui, è palese, la protagonista sarebbe Samira Lui. Condizionale d’obbligo perché non c’è alcuna certezza al momento.