Temptation Island, il Grande Fratello e ora una nuova avventura sempre in tv per Mirko Brunetti. E da vero protagonista, a quanto si dice in giro. Di certo l’ex fidanzato di Perla Vatiero e Greta Rossetti è uno degli ex concorrenti più attenzionati. Uscito al televoto due settimane fa, anche fuori la Casa continua a far parlare di sé. È stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed è tornato, seppur in collegamento causa Covid, a parlare con Alfonso Signorini e gli ex coinquilini. Una in particolare: Greta.

Qualche settimane fa era stata lei, la ex tentatrice, ad aver lasciato Mirko in diretta. Nella puntata del 16 dicembre, invece, è stato lui a farlo visto che aveva avuto una sorta di ripensamento in questi ultimi giorni. “Rispetto a quello che ci siamo dati avevo delle aspettative altissime rispetto al nostro amore, rispetto a quello che potevamo creare. Per questo motivo ti ho sempre dato una grande fiducia”, ha detto a distanza.

Mirko, “nuova avventura in tv dopo il Grande Fratello”

Sempre nell’ultimo collegamento con il Grande Fratello, Mirko ha spiegato che secondo lui entrambi non sono stati bravi a gestire le tante pressioni nate dopo l’inizio della loro storia d’amore. “Per me sei un’anima pura, un’anima buona. Un angelo che è caduto. Trova te stessa, usa questa esperienza per capire chi veramente vuoi essere e non l’aspettativa di qualcun altro“, le ha consigliato.

Ma anche con Perla è finita definitivamente. Prima ha ripercorso tutta la loro storia, sottolineando che la loro è stata una relazione unica a cui entrambi hanno dato tutto e per cui avevano importanti progetti di vita insieme. Poi l’approdo a Temptation dove “entrambi sognavamo il lieto fine ma lì dentro ci siamo resi conto che era finita”, le parole di Mirko.

Che dunque oggi è libero, single. E per questo motivo è già dato come prossimo tronista a Uomini e Donne. È di poche ore fa l’indiscrezione su Mirko Brunetti come nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi e a diffonderla è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto diverse segnalazioni su questa prossima avventura dell’ex di Perla e Greta e ora, visto che se ne parla insistentemente, non resta che attendere la conferma o smentita da parte del diretto interessato. O del programma.