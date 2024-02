Niente da fare, neppure Alfonso Signorini è riuscito a riportare la calma nella casa: l’appello a ricompattarsi lanciato ieri sera dal conduttore del Grande Fratello è stato un buco nell’acqua. Signorini che, rispondendo alle domande dei fan, aveva voluto dare in apertura informazioni sulle condizioni di Garibaldi. “Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”, aveva detto.

Poi, senza tanto girarci intorno, aveva chiesto maggiore tolleranza tra gli inquilini gli animi dei quali, specie nelle ultime settimane, si sono scaldati fino troppo intorno alla figura di Beatrice Luzzi. All’inizio tutto sembrava sistemato, ma nella tarda serata dopo la puntata di ieri è scoppiato il caso.





Grande Fratello, tra Maddaloni e Beatrice è rottura totale

Dopo il brindisi di Mirko i concorrenti si sono ritrovati quasi tutti a cena. Mirko, che resterà nella casa come ospite per qualche giorno, ha ribadito agli ex compagni di avventura di vivere il gioco con leggerezza e senza acredini. Parole davanti alle quali Marco Maddaloni ha rotto gli argini: “Ho provato fino a giovedì scorso. Da allora mi vivo queste persone qua” riferendosi alle persone presenti a tavola.

Nel suo mirino non solo Beatrice, ma a questo punto anche Stefano e Simona, che hanno preferito mangiare da soli in Cucina. A tal proposito, Federico, per evitare l’insorgenza di nuove polemiche, invita Beatrice a raggiungere gli altri a tavola, ma l’attrice afferma: “Sono cinque mesi che mi siedo a tavola. Dai Federico su, abbia pietà di me”. Insomma, chiusura anche da parte sua.

Intanto fioccano i commenti: “Premetto che non amo questo tipo di televisione, ma da quando lo sto guardando continuo a non comprendere come faccia una manipolatrice come Beatrice ad essere ancora dentro la casa! Visto che il problema non sono gli altri ma lei. Ma dai commenti che ho letto capisco che non c’è speranza perché il livello di chi la salva rispecchia proprio quanto siamo messi male in questo paese”.