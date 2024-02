Fiocco celeste a È sempre mezzogiorno, con annuncio in diretta sia da Instagram che dallo studio. Nella puntata di giovedì’ 15 febbraio 2024, infatti, Antonella Clerici non ha potuto non fare gli auguri al neo papà. Papà per la terza volta con l’arrivo di Francesco. E come dice sempre la conduttrice È sempre mezzogiorno è una grande famiglia e non solo quando si cucina, quindi un po’ tutti i protagonisti del programma sanno cosa accade nella vita degli altri. Così anche il pubblico, che da giorni aspettava la bella notizia.

La nascita del piccolo Francesco era attesissima e solo due giorni fa il neo papà era nella cucina del programma di Rai1 per preparare le sue mezzelune di carne. Eta già emozionato perché la sua Francesca era agli sgoccioli della gravidanza, dunque tutti in attesa dell’arrivo del bimbo. Che ci ha messo un po’ di tempo prima di venire al mondo ed è nato questa mattina per la gioia per tutti.

Fiocco celeste a È sempre mezzogiorno

“Sapete che sua moglie era in travaglio – ha esordito Antonella Clerici appena appresa la notizia – è nato Francesco di quasi 3 chili e mezzo, quindi un grande bambinone, benvenuto Francesco, benvenuto al mondo e speriamo di lasciarti un bel mondo”. Fabio Potenzano aveva già postato la foto sul suo profilo social.

Fabio Potenzano è uno dei cuochi che da anni è accanto ad Antonella Clerici nella cucina di È sempre mezzogiorno e poco fa sul suo Instagram, dopo lo scatto con la moglie e gli altri due figli nel giorno di San Valentino, ha regalato la prima foto del piccolo, anche se ha deciso di non mostrare il suo viso.

“Picciotti, alle 10:27 è nato Francesco. Mamma e bebè stanno bene, Grazie Dio per questo meraviglioso dono, Grazie a tutti/e per i numerosi messaggi, telefonate, piccioni viaggiatori e segnali di fumo”, la didascalia del post dello chef siciliano che ha poi ripostato gli auguri della sua famiglia televisiva. Di certo quando tornerà negli studi di Rai 1 Milano racconterà ad Antonella Clerici e al pubblico le sue emozioni per questa nuova gioia.