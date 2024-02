Un San Valentino indimenticabile per il vip: è diventato papà per la prima volta a 38 anni. E di una bambina. Il 14 febbraio 2024 è nata Anna, frutto dell’amore con la compagna di cui però non si conosce il nome. Ma almeno il viso sì, visto che nel dare il lieto annuncio ai follower pubblica anche il primo scatto di famiglia, oltre all’ormai tradizionale foto della manina della neonata che stringe forte le dita dei neo genitori.

“Da oggi in poi io e forteforte (il nome di lei su Instagram, ndr) sapremo cosa festeggiare a San Valentino, Anna”. Con questo messaggio, allegato alle due fotografie scattate in ospedale, poco dopo il parto, lo sportivo fa sapere che è venuta al mondo la sua primogenita, per cui la coppia ha scelto un nome molto classico, tradizionale. L’annuncio della gravidanza era arrivato a fine ottobre scorso.

Leggi anche: “Incinta dopo aver sconfitto il cancro”: la vip italiana aspetta il terzo figlio





È nata Anna, il vip è diventato papà

Sempre via Instagram, Andrew Howe aveva pubblicato due tenere immagini con la fidanzata per far sapere a tutti della dolce attesa. Nelle foto le toccava il pancino dolcemente e scriveva: “E vi amo, vi amo forte al sole”. Una gran bella notizia, ma per molti è stato impossibile non notare come la compagna incinta, taggata dallo sportivo come Forteforte, che non fosse la storica.

Finita con Giuseppina Palluzzi, cui Andrew Howe è stato legato per oltre 10 anni, ora è legato a quest’altra ragazza di cui come detto non sappiamo nemmeno il nome. A ottobre, quella che annunciava la gravidanza era tra l’altro la loro unica foto di coppia sul profilo del lunghista e velocista italiano, detentore del record nazionale sia outdoor che indoor del salto in lungo.

Ora è invece arrivata quella in ospedale, con la piccola Anna tra le sue braccia e il 38enne che lo scorso anno ha deciso di abbandonare le gare agonistiche che l’abbraccia. Il post ha subito totalizzato una marea di like e commenti e spicca quello di Emma Marrone. Reduce da Sanremo, la cantante salentina ha scritto: “Amore della zia sua preferita che sono io. Punto. Non si discute”.