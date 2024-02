Momenti di tensione e sconforto dentro la casa del Grande Fratello. Protagonisti Letizia Petris e Garibaldi. Confidandosi con Paolo e Grecia Letizia ha raccontato alcuni episodi che sembrano essere in grado di far tramontare un’amicizia che sembrava essere indistruttibile. Una crepa sembrava essersi aperta già una settimana fa quando Letizia Petris avuto un crollo psicologico e aveva affrontato così Giuseppe Garibaldi: “Tre giorni che sto male e adesso te ne frega? Te ne sei accorto ora? Anche adesso stavo parlando e sei passato cantando e ballando”.

“Capisco che ieri è stata una bella giornata per te, ma devi anche capire che anche gli altri hanno bisogno di te. Perché io per te ci sono sempre stata, e ci sono state molte volte che invece tu non ci sei stato per me”. Garibaldi si era difeso ed era arrivato un mezzo chiarimento. Stavolta, però, le cose sembrano poter non finire così bene.





Grande Fratello, Letizia Petris delusa da Garibaldi

Letizia è scoppiata in lacrime dicendo agli altri inquilini: “Giuseppe mi risponde male, dice che metto ansia: mi dà fastidio che lo dice davanti a Stefano e Beatrice”. Netta la risposta di Grecia: “Se vuoi continuare a fare questo lavoro devi imparare ad alzare un muro”. E ancora la risposta di Letizia: “Mi dispiace ma non riesco a non rimanerci male, da un amico non lo accetto”.

Paolo ha tentato di buttare acqua sul fuoco: “Giuseppe stava scherzando, non è come dici”. Ma basterà a ricomporre la frattura. Certo è che Letizia è sembrata molto delusa, è scoppiata a piangere ed è sembrata davvero inconsolabile, è sicuro che durante la prossima puntata si arriverà ad una resa dei conti.

Intanto nella casa si sono verificati altri episodi di tensione. Nei giorni scorsi la famiglia di Varrese era intervenuta: “Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine”, raccontava la madre.