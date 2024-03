Grande Fratello, tensione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, interviene Letizia Petris. Anita e Giuseppe hanno stretto un bel legame di amicizia all’interno della Casa e c’è pure qualcuno che sospetta che il bidello calabrese sia attratto dalla bionda romana. Tuttavia negli ultimi giorni c’è stata una pesante discussione.

Tutto ruota intorno alla gelosia di Giuseppe per il rapporto sempre più stretto tra Anita e Alessio. Garibaldi è apparso sconvolto dal voltafaccia dell’amica: “Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo. Non hai speso una parola positiva stasera nei miei confronti”. Tra i due sono volate parole grosse. Tanto che, dopo la lite, Letizia ha voluto fare da paciere.

Letizia dice la sua sulla crisi tra Anita e Garibaldi

Letizia ha voluto fare da mediatore tra i due affermando: “Secondo me avete un po’ sforato entrambi”. A Giuseppe Garibaldi ha spiegato che Anita, dopo mesi di convivenza, ha notato alcuni suoi atteggiamenti che le hanno dato un fastidio. Tuttavia non ha mai messo in dubbio l’affetto e la stima nei suoi confronti: “Lei ha ammesso di aver sbagliato usando alcune parole nei tuoi confronti”.

Letizia cerca di dare dei consigli: “Dovete migliorare dei comportamenti, saper ascoltare, proteggere il rapporto e lasciare le libertà, si migliora in due”. Ma Garibaldi appare ferito e amareggiato, mentre Anita è stata molto dura, tanto da mettere in discussione il loro rapporto.

Ancora una volta Letizia lo invita a riflettere: “Lei sta facendo dei passi indietro nel rapporto per godersi il rapporto fuori e per paura di tornare sempre nelle stesse discussioni. Lei vuole darsi la possibilità di viversi il rapporto fuori”. Anita le ha confidato: “Certe discussioni logorano il rapporto. Se succede un’altra volta io chiudo“. Giuseppe ribatte: “E perché non devo essere io a chiuderlo qua adesso?“. Insomma tra i due sembra calato il gelo…

