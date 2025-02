La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, ha regalato al pubblico momenti di grande intensità e colpi di scena. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, la serata ha visto l’eliminazione di Iago Garcia, l’elezione di un secondo finalista e accesi confronti tra i concorrenti, in particolare tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. La tensione nella Casa è salita alle stelle durante un confronto diretto tra Shaila Gatta ed Helena Prestes.

Le due concorrenti hanno avuto divergenze sin dall’inizio del programma, ma durante la puntata di ieri sera, la situazione è degenerata. Shaila ha accusato Helena di essere manipolatrice e di creare tensioni inutili all’interno del gruppo. Dal canto suo, Helena ha respinto le accuse, sostenendo che Shaila interpreta male le sue intenzioni. Il dibattito è stato intenso e ha richiesto l’intervento di Alfonso Signorini per placare gli animi e riportare la calma. Il televoto settimanale ha decretato l’uscita di Iago Garcia dalla Casa.





Grande Fratello, Iago cacciato: cosa è successo

L’attore spagnolo era in nomination insieme a Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. La sua eliminazione ha sorpreso molti, considerando il percorso significativo che aveva intrapreso all’interno del reality. Ma perché c’è stata l’eliminazione di Iago Garcia? Queste le percentuali di preferenza: Chiara 23,03%, Giglio 20,2%, Mattia 19,82, Shaila 19,32% e Iago 17,63%. Sorprende molto vedere Shaila al penultimo posto delle preferenze, quando di solito è sempre prima nei televoti. Questa eliminazione fa capire quanto siano importanti le fandom e quanto poco sia meritocratico il sistema di voto.

Un momento cruciale della serata è stato l’elezione della seconda finalista. Dopo un televoto flash, un concorrente ha conquistato il posto in finale, un risultato che ha suscitato entusiasmo sia tra i coinquilini che tra il pubblico. La donna ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, dichiarando: “Questo traguardo rappresenta per me una rivincita personale e professionale”. La sua determinazione e il suo percorso all’interno della Casa sono stati premiati, consolidando la sua posizione tra i favoriti per la vittoria finale. Dopo l’eliminazione di Iago Garcia, sono state effettuate nuove nomination.

I concorrenti a rischio eliminazione per la prossima puntata sono Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Mattia Fumagalli. Il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, determinando chi dovrà abbandonare la Casa nella prossima diretta. Un momento emozionante è stato dedicato a Zeudi Di Palma, che ha ricevuto un videomessaggio dalla sua famiglia. La concorrente, visibilmente commossa, ha ringraziato per l’affetto dimostrato, affermando che questo gesto le ha dato nuova forza per proseguire il suo percorso nel reality.

