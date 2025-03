Alla fine è successo. Al Grande Fratello la tensione crescente tra Helena, Javier e Zeudi è deflagrata come molti temevano. Altro che Zelena, le due modelle non potrebbero essere più lontane di così. Dopo il tentativo di riappacificazione con scuse da parte dell’inquilina brasiliana, finito male, c’è stato un duro faccia a faccia tra Helena Prestes e Javier Martinez.

“Non voglio che parli più con lei”, ha detto Helena a Javier, il quale ha risposto: “Helena, tu non puoi dirmi con chi parlare o non parlare”. “Non ti posso dire, te lo sto chiedendo. Se dobbiamo convivere forzatamente con una persona di cui non mi fido. Te lo sto chiedendo solo per un giorno, qual è il problema”, sono state le parole della Prestes. “Questo è un problema, tu non puoi dirmi cosa fare o no” ha ribattuto il pallavolista. Poi è andata anche peggio.

Leggi anche: “Ora tu e Zeudi…”. Grande Fratello, Helena corre da Javier e lo mette alle strette. Lui la gela così ed è choc





Nuova lite tra Helena e Javier, finisce a male parole

Dopo la diretta del 10 marzo non è stata una notte tranquilla per Helena Prestes e Javier Martinez. In puntata alla modella brasiliana è stata mostrata una scena che non aveva visto: il fidanzato ha risposto con un cuoricino ad un messaggio aereo di speranza di riavvicinamento tra lui e Zeudi Di Palma. Apriti cielo, per Helena è stato troppo.

Helena ha duramente attaccato Javier, ma quest’ultimo si è giustificato affermando che il cuore era per i fan, non per il messaggio in sé. “Sono persone che sostengono la cosa che c’è scritta – ha ribattuto la Prestes – è una persona inaffidabile, noi siamo di buon cuore, ma è una persona stratega che gioca con la vita delle persone”. Poi è letteralmente esplosa.

“Se pensavi per me non facevi dei ca**o di cuoricini ad un ca**o di aereo che dice che hai chimica con Zeudi. Vaffanc*lo!”. Javier ha ribadito che non c’è nessuna chimica tra lui e Zeudi e anzi ha chiesto a Helena perché arrivare a mettere in discussione il loro rapporto. Helena, però, non vuol sentire ragioni: “Non va bene”.

“Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei