Nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello Zeudi Di Palma ha raggiunto Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato in finale battendo al televoto Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. In nomination, invece, sono finite tre concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando e una tra loro dovrà abbandonare per sempre il reality show. Helena, Zeudi e Javier sono stati nuovamente protagonisti della puntata in diretta. Le due ragazze prima si erano avvicinate, poi allontanate. E, dopo il flirt tra Javier e Zeudi, quando Helena aveva già confessato di provare dei sentimenti per lui, il rapporto si è deteriorato.

Alla fine la modella brasiliana si è fidanzata con Javier, ma da fuori c’è ancora chi tifa per una ship tra l’argentino e la Di Palma. Nei giorni scorsi è arrivato un aereo inviato dai fan per loro due. Quest’ultimi hanno ringraziato i fan, rivolgendo loro dei cuori e delle parole d’affetto. Questo gesto non è piaciuto a Helena, che solo in diretta ha scoperto la reazione del fidanzato all’aereo inviato dalle fan di Zeudi.

Grande Fratello, Helena a Javier: “Non parlare più con Zeudi”

“Io sono sorpresa dal commento di Zeudi che ha ringraziato i fan per l’aereo (per Zeudi e Javier, ndr). E anche tu, Javier, hai ringraziato l’aereo?”. “Sì, ringrazio chi investe tempo e soldi”, ha risposto Javier. “Sono scioccata, non lo sapevo. Pensavo che voi due non avreste dovuto ringraziare. Mi ha dato fastidio anche vedere loro due fare i cuoricini per ringraziare”, ha risposto una Helena piccata. Alla fine della puntata, Helena ha chiesto a Javier di non parlare con Zeudi ma lui ha risposto di calmarsi e di non dirle cosa fare. Il pubblico si è diviso tra chi ha dato ragione a Helena e chi, invece, ha detto che un rapporto si basa anche sulla fiducia e quindi Helena non può imporre delle cose al fidanzato.

“Adesso devo vedere che (Z) esce dal confessionale. Non voglio che parli più con lei”, ha detto Helena a Javier che le ha chiesto di calmarsi. “È una convivenza forzata, c’è un limite nelle cose, e ti sto chiedendo un minimo. Te lo sto chiedendo”, ha detto la modella a Javier che, ridendo, le ha risposto: “Helena, tu non puoi dirmi con chi parlare o non parlare”. “Non ti posso dire, te lo sto chiedendo. Se dobbiamo convivere forzatamente con una persona di cui non mi fido. Te lo sto chiedendo solo per un giorno, qual è il problema”, sono state le parole della Prestes.

“Questo è un problema, tu non puoi dirmi cosa fare o no”, ha ribattuto Javier alla fidanzata. Helena ha continuato a dare la sua spiegazione, dopo aver visto determinate cose in puntata non si fida più di Zeudi e ha chiesto al fidanzato il favore di non parlare con lei. Javier non ha voluto sentire ragioni.

“Io ti sto dicendo che mi darà fastidio se lo farai perché non mi fido di lei”, ha detto ancora Helena. “È affar mio gestirmelo, ok?”, ha proseguito il pallavolista argentino, che non sembra voler accontentare la compagna. “Io ti sto dicendo che mi darà fastidio e tu continuerai a parlare con lei? Non sei tu è lei che farà così. Ti fa ridere questa cosa, vero?”. “A me fa ridere il tuo atteggiamento”, ha detto ancora Martinez. Ma Helena non sembra voler cedere e si dice molto infastidita dal suo comportamento.

Come detto, il pubblico si è diviso. “In quel contesto, ma fuori quand’è che litighi per un cuore fatto per un aereo. E non c’è una Zeudi che vive nella stessa casa h24. Credo che anche il contesto amplifichi… cose che nella normalità manco ci sarebbero”, “Non ha torto, no. Ed è la stessa considerazione che chiedeva nei confronti di Lorenzo quando era lui l’insicuro… Perché quando lo chiede lui, va tutto bene. E quando chiede (giustamente) è lei quella “pazza”? Se zeuvier esiste davvero e H non è scema”, “Ho sempre ammirato Javier ma sta sera nn si è comportato per niente bene”.

Tra i commenti anche chi pensa che Javier non sia davvero interessato a Helena e, anzi, l’avrebbe usata per indebolirla: “Dopo stasera mi sono convinta che a J interessi più la finale che H. Come mai in nomination non ci va mai? La sua strategia sta risultando vincente. Ha indebolito H, ha sfruttato il sentimento che lei prova per lui, le ha messo un fandom di fanatiche contro e giovedì uscirà”.