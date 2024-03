Grande Fratello, Sergio e Greta parlano del loro rapporto una volta usciti dalla Casa. Cosa succederà con il ritorno alla vita di tutti i giorni? Se lo chiedono in tanti e i diretti interessati ne hanno parlato mentre si trovavano in giardino provando ad immaginare il loro futuro prossimo. Seguiranno le orme di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che dopo essersi conosciuti al GF Vip hanno intrapreso una bellissima storia d’amore?

Oppure faranno la fine di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che dopo una serie di inandescenti tira e molla, liti e ritorni di fiamma si sono definitivamente lasciati? Staremo a vedere. Intanto, anche se non erano in molti a credere nella loro relazione, i due concorrenti sembrano intenzionati a fare sul serio. Quando mancano pochi giorni alla finale di lunedì 25 marzo ecco cosa si sono detti.

I dubbi di Greta e la risposta di Sergio: il VIDEO

Greta Rossetti ha confessato: “Sicuramente sono tanto ingenua e vedo il buono in tutti, però non sono stupida e so gestirmi. Il condizionamento di una persona di una mia scelta che credo sia giusta la odio perché anche se tu mi vuoi condizionare è come se rovinassi il rapporto perché comunque io ci devo sbattere la testa”. E ancora: “Sai quante cose dovrò scoprire di te che ancora non so? Forse mi conosci di più tu”.

Effettivamente Sergio si è aperto molto meno rispetto a Greta e lui lo ammette. Poi aggiunge: “Su alcuni difetti dovresti lavorarci. Se li chiami difetti vuol dire che possono essere migliorati. La testardaggine dipende su che cosa, se è per perseguire un obiettivo quella è la cosa più bella che c’è. Ti sei resa conto che se in questi mesi fossi rimasta sulle tue idee non ti saresti evoluta. Se vai ad analizzare il motivo puoi scoprire che magari quella idea era dettata dalle circostanze, da cose che posso anche venire meno”.

Poi sulle persone che cercano di farle cambiare idea: “Cercano solo di farti aprire gli occhi, poi tu sei libera di fare le tue scelte ovviamente. Sei ancora condizionata dal tuo passato e vedi in un consiglio sempre un giudizio nei tuoi confronti. È una cosa su cui devi lavorare”. Insomma i dubbi sono tanti e le incertezze aleggiano nell’aria: riusciranno a creare un rapporto duraturo o sono destinati a lasciarsi appena usciti dal GF?

