Greta può festeggiare dopo la puntata del Grande Fratello. Con grossa sorpresa di molti, tanto telespettatori quanto concorrenti, nella puntata di giovedì 21 marzo ha battuto Giuseppe Garibaldi al televoto flash e si è salvata dall’eliminazione in semifinale. Sono state 3 le uscite di scena a un passo dalla finalissima: prima ha abbandonato la casa Alessio Falsone, poi Federico Massaro e infine il bidello calabrese. Nemmeno lui si aspettava di lasciare il gioco a questo punto, ma gli è stata fatale la scelta di Perla.

I primi a finire all’ultimo televoto flash sono stati infatti Perla e Giuseppe, che a quel punto hanno dovuto fare il nome di un terzo concorrente da portare con loro in sfida. I due hanno così deciso di scegliere Greta e poco dopo è partito lo scontro. E la prima a salvarsi, dicevamo, è stata proprio la ex single di Temptation Island. Un colpo di scena anche per gli ex concorrenti del GF, che sono rimasti di sasso alla lettura del verdetto.

Leggi anche: “Scoperto l’ultimo finalista”. Grande Fratello, la notizia è già uscita ed è oltre il colpo di scena





GF, la confessione di Greta dopo aver battuto Giuseppe

Se loro non pensavano minimamente che potesse spuntarla, la stessa Greta si è detta sorpresa. Piacevolmente sorpresa. Finita la diretta, infatti, si è confrontata con Sergio, cui ha ammesso di essere dispiaciuta per Giuseppe ma anche di essere molto contenta per lei. Perché si è resa conto di essere amata fuori e ora non ha più paura di uscire.

L’esito di questo televoto la sta spronando tanto a credere e confidare di più in se stessa, ha detto a Sergio in giardino. Lui, finito in nomination per l’ultimo finalista insieme a lei e Letizia, è stato molto felice di ascoltare questo discorso. Finalmente ha capito quanto vale, è un enorme traguardo per lei.

Greta ha quindi colto la palla al balzo per ringraziare il coinquilino e dirgli che, se ad oggi è diventata la persona che è, deve molto anche a lui. Perché l’ha sempre supportata, ha sempre creduto in lei e non l’ha mai forzata a fare cose che non si sentiva di fare. Alla fine è scattata una dichiarazione importante: nessun altro uomo sarebbe stato in grado di farla sciogliere e di farla aprire come ha fatto Sergio.