Mai puntata del Grande Fratello è stata così ricca di sorprese come la semifinale. Giovedì 21 marzo è successo di tutto e di più, ma a stupire pubblico e concorrenti stessi sono state le eliminazioni. Una in particolare, quella di Giuseppe Garibaldi. Sono state 3 le uscite di scena a un passo dalla finalissima: prima ha abbandonato la casa Alessio Falsone, poi Federico Massaro e infine il bidello calabrese.

Nemmeno lui si aspettava di lasciare il gioco a questo punto, ma gli è stata fatale la scelta di Perla. I primi a finire all’ultimo televoto flash sono stati infatti Perla e Giuseppe, che a quel punto hanno dovuto fare il nome di un terzo concorrente da portare con loro in sfida. I due hanno così deciso di scegliere Greta e poco dopo è partito lo scontro.

GF, chi è il sesto e ultimo finalista

Ma, altro colpo di scena, la prima a salvarsi è stata proprio la ex single di Temptation Island. Anche gli ex concorrenti del GF sono rimasti di sasso: non pensavano minimamente che Greta potesse spuntarla. Lo stesso Mirko, inquadrato al volo dalla telecamera, era incredulo. Poi, poco dopo il nuovo verdetto ha visto l’addio di Giuseppe Garibaldi, che è stato definitivamente eliminato.

Oltre alle eliminazioni, durante la puntata di giovedì Alfonso Signorini ha incoronato anche il quarto e il quinto finalista. Simona Tagli e Perla Vatiero raggiungono quindi Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, nominati nelle scorse dirette. Restano fuori dai giochi Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi.

Greta è come te lo spieghiamo che ti abbiamo salvato per far fuori il bidello

(e sì, ci hai rotto il cazzo con i tuoi piagnistei) #GrandeFratello pic.twitter.com/dLnBzrumiK — Alto Mare (@_altomare_) March 22, 2024

#GrandeFratello letizia ti rode il fegato che Simona dopo solo un mese e mezzo sia in finale? Ci arriverai anche tu x merito dei pirletti ma la cosa certa è che non vincerai mai, quindi rilassati stupida cafona 😂🤣 pic.twitter.com/Qwi5TFQNJH — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 22, 2024

I tre sono finiti di diritto in nomination e in questi ultimi giorni rimasti si scontreranno al televoto per il titolo di sesto e ultimo finalista. La finale è ormai alle porte, ma chi la spunterà? Da una parte ci sono i fan dei Sergetti chiamati a dividere i voti in sostegno di Sergio e Greta e dall’altra i cosiddetti Paoleti, che tifano Letizia (unica veterana del trio) visto che Paolo è già fuori. A quanto dicono i sondaggi il prossimo finalista potrebbe essere Sergio, che è anche l’ultimo arrivato. E chi se l’aspettava?