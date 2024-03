Garibaldi non è più un concorrente del Grande Fratello. È uscito giovedì sera con grossa sorpresa di tutti, ma anche rabbia: ha sbagliato strategia nominando Perla come sfidante e l’ha pagata cara visto che è stato eliminato in semifinale. Non se l’aspettava nemmeno lui, come ammesso subito fuori dalla porta rossa: “Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello“.

È stato uno ‘choc’ per lui ma anche per gli altri, pubblico e soprattutto coinquilini ma in molti si sono anche chiesti cosa ha portato gli spettatori a scegliere Perla Vatiero e Greta Rossetti al bidello calabrese tra l’altro veterano del reality oltre che grande protagonista anche per la storia con Beatrice Luzzi, che lo ha salutato con due baci affettuosi e un lungo abbraccio.

Leggi anche: “Perché è uscito Garibaldi”. Grande Fratello, lui che sbaglia e poi l’annuncio di Signorini





GF, la reazione della casa all’uscita di Garibaldi

Tornando alla sua eliminazione, nella casa è sceso il gelo appena finita la puntata. Tutti sconcertati dall’uscita di Garibaldi e Massimiliano Varrese è stato uno dei primi a gridare “all’ingiustizia“. Secondo lui meritava di arrivare fino in fondo più di Perla. Nulla contro di lei, ha detto, ma “gioca facile” perché ha l’appoggio di tutti i fan dei Perletti.

Per Beatrice Luzzi Giuseppe ha fatto una sciocchezza a sfidare al televoto Perla. Avendo già battuto Paolo Masella, avrebbe potuto chiamare Letizia Petris ma a pesare di più sul verdetto sarebbero state le parole su Anita e la sua interferenza in questa loro ‘relazione’.

Max: “Nulla contro Perla però lei non gareggia da sola.. gareggia in due.. insieme a Mirko, lei ha sempre concorso in due.”



ANALISI LUCIDA & PERFETTA DEL PAZIENTE, HA DETTO LA VERITÀ.#GrandeFratello pic.twitter.com/cvI8aiZ2Wy — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 22, 2024

Bea: credo che ha influito che lui abbia detto che Anita non c'entrava in super led ,lui è molto controverso



E no bea sono tantissime le cose te ne accorgerai una volta fuori #grandefratello pic.twitter.com/ymiilwem0H — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 22, 2024

“Credo che questo abbia influito nel voto nei suoi confronti – ha detto a Rosy commentando il post-puntata – È molto controverso, composizioni sempre controverse”. Sempre secondo l’attrice, il pubblico non ha apprezzato che Garibaldi, ancora una volta, abbia difeso Anita e “non abbia ammesso le sue colpe“. Al contrario di come ha sempre fatto lei.