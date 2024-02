Grande Fratello 2023, beccata. Nelle ultime ore la vicenda del malore di Garibaldi ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ma fortunatamente a intervenire sui post il fratello del gieffino, Nicola, che ha voluto informare i fan sulle condizioni di salute del fratello dopo il ricovero d’urgenza. Garibaldi si sta rimettendo in forze e gli inquilini della casa non vedono l’ora di poterlo riabbracciare. E in attesa di assistere a quel momento, scopriamo chi è stata beccata e sopratutto a fare cosa.

Grecia Colmenares beccata con le mani nel sacco. Si respira ancora aria di tensione in casa ma il peggio per Garibaldi sembra essere passato. In attesa di riabbracciare il compagno di gioco, gli inquilini riprendono dunque la vita di sempre. E nelle ultime ore ad attirare l’attenzione di molti fan è stato un video che riprenderebbe Grecia fare qualcosa di preciso.

Leggi anche: “Situazione grave, non è ancora rientrato”. Grande Fratello: malore choc, concorrente portato via con l’ambulanza. Dov’è





Grecia Colmenares beccata con le mani nel sacco: “Ma cosa sta facendo?!”

“Comunque è strana la cosa…Mikado,patatine,tappi…”, commenta un utente a corredo del video che mostrerebbe la gieffina trafugare dentro una busta in cerca di qualcosa. Grecia sembra proprio che stia rovistando per prendere con sè alcune cose. Insomma, non è ancora chiaro il motivo preciso del gesto, ma sui social il video della gieffina non poteva ce diventare virale nel giro di poco tempo.

Sicuramente si scoprirà presto l’intenzione precisa della concorrente letteralmente beccata con le mani nel sacco. E quasi certamente la motivazione verrà fornita dalla diretta interessata, anche perché le regole del gioco sono chiare fin da sempre: gli inquilini sono osservati h24 dalle telecamere del GF quindi sfuggire è impossibile.

Al contempo, i fan restano ancora con il fiato sospeso in merito alle condizioni salute di Garibaldi. Nonostante il messaggio del fratello Nicola abbia senza dubbio rincuorato molti, resta ancora da comprendere la reale causa del malore di cui è stato vittima Garibaldi. Una vicenda che ha certamente segnato l’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Giuseppe siamo tutti con te!