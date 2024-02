C’è molta preoccupazione al Grande Fratello dopo il malore di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente si è sentito male nella serata di venerdì 2 febbraio ed è stato soccorso dall’ambulanza, che lo ha portato fuori dalla casa del Grande Fratello. Anita ha gridato e chiamato gli altri inquilini della casa nella zona dei bagni.

Rosy Chin è accorsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava: “Chiamate il GF “. Anche Marco Maddaloni è intervenuto intimando i coinquilini a non toccargli il cuore, frase che ha fatto gelare il sangue ai telespettatori ma anche agli stessi concorrenti del reality show. “Non toccategli il cuore”, ha detto lo sportivo per poi far calare il silenzio.

“Non potete sapere cosa ho sentito”. Grande Fratello, Beatrice avvisa Zia Fiorda e Greta





Grande Fratello, come sta Giuseppe dopo il malore e cosa è successo

L’ambulanza è arrivata dopo poco tempo, come si vede da altri video pubblicati sui social, dove si sente in sottofondo il suono delle sirene. Il concorrente è stato soccorso e portato fuori dalla casa del Grande Fratello. Come sta Giuseppe? Cosa è successo? Sui social sono uscite diverse indiscrezioni sulle condizioni del bidello calabrese.

“Sembra che stia in ospedale al Policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti, era cosciente quando è andato via e l’ambulanza è andata via a sirene spente. Voci dicono un semplice malessere, per fortuna”, si legge su X. “È stato un calo di zuccheri .. è in osservazione per la botta che ha preso cadendo .. nulla di grave per fortuna”, si legge ancora. Ma ovviamente non ci sono state conferme ufficiali da parte del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi si troverebbe ancora ricoverato all’ospedale di Tor Vergata in osservazione, ma come detto queste sono le voci che circolano sul web, dove moltissimi utenti hanno commentato il malore del concorrente del Grande Fratello.