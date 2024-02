Si sono ritrovate a dover vivere insieme al Grande Fratello Perla e Greta, che fino all’ingresso nella Casa della seconda erano rivali in amore. Dopo Temptation Island, infatti, Mirko e Perla si sono lasciati e lui si è legato a Greta, la single che l’aveva intrigato al villaggio. Quindi, qualche mese dopo, tutti al reality di Alfonso Signorini ma da single. E le due, dopo l’eliminazione di lui al televoto, hanno iniziato a costruire un bel rapporto. Per il compleanno di Perla, a fine dicembre, Greta le ha scritto una lettera.

Un lungo messaggio su un cartellone in cui scrive “Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa”. E ancora: “Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”. E dopo aver contribuito ad addobbare il salone per i festeggiamenti Greta ha stretto forte Perla Vatiero dandole, poi, un bacio sul collo, in segno di affetto.

GF, Perla e Greta: “A casa…”

Magari fuori, a reality finito, non diventeranno migliori amiche ma il clima tra loro è molto disteso da diverse settimane a questa parte. Spesso si ritrovano a confidarsi e lo hanno fatto anche nelle ultime ore. In giardino hanno parlato di dinamiche del Grande Fratello e una frase in particolare, come riporta il sito Biccy, non è sfuggita agli utenti più attenti.

Greta dopo essere stata in confessionale ha raggiunto Perla in giardino e le ha confidato: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio. Capisci che per arrivare a una roba del genere… sì su me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Anche perché amo… Però amo tu immagina da casa… che cavolo guardano?“.

E Perla, dopo aver fatto notare alla coinquilina che quest’anno non ci sono stati ospiti della Casa, ha risposto: “Dobbiamo aiutarli? Più aiuto di quello che abbiamo dato?“. Secondo le interpretazioni dei fan dei Perletti, Greta intendeva dire che nella casa c’è crisi di dinamiche e che gli autori le avrebbero fatto domande sul suo rapporto con Sergio con cui, come ha ribadito a Perla, non c’è niente di niente ma per “aiutare” il programma vorrebbe fare qualcosa.