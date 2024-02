Momenti di paura al Grande Fratello. Durante la serata di venerdì 2 febbraio hanno Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore, tale per cui è stato necessario chiamare l’ambulanza per soccorrerlo. Anita ha gridato e chiamato gli altri inquilini della casa nella zona dei bagni. Rosy Chin è accorsa in fretta e furia, mentre la Olivieri gridava: “Chiamate il GF “. Anche Marco Maddaloni interviene e si sente dire una frase che ha gelato il sangue del pubblico.

“Non toccategli il cuore” per poi far calare il silenzio. L’ambulanza è arrivata dopo poco tempo, come si vede da altri video pubblicati sui social, dove si sente in sottofondo il suono delle sirene. Non è chiaro, al momento, quali siano le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello: malore Giuseppe Garibaldi, arriva l’ambulanza

Dall’account social non è arrivata nessuna comunicazione in merito e c’è anche molta confusione su quanto sia accaduto. Dall’inquadratura puntata per qualche secondo sulla panoramica della zona bagno si è intravisto ben poco, la regia ha staccato l’audio dei microfoni dei concorrenti e ha fissato la diretta sulla piscina della casa.

Come riporta Biccy, dopo che Garibaldi è stato portato via dalla casa, Stefano Miele ha cercato di sdrammatizzare e ti tirare su il morale a Fiordaliso: “Ti infastidisce se parlo di cose che non c’entrano nulla? Dimmelo che nel caso sto zitto, sentiti libera di dirmelo. Lo faccio solo per loro [la produzione?], mi sembra che sia la cosa migliore in questo momento, magari la cosa li aiuta. Quindi sto parlando così per questo motivo”, ha detto il concorrente.

Poco dopo si è sentito dire la frase “Sai perché prendi la scossa? Perché hai la gomme sotto i piedi“. Per questo motivo è circolata la voce che Garibaldi potrebbe aver preso la scossa con il phon, ma ovviamente non c’è stata nessuna conferma.

“Si dice che Giuseppe Garibaldi era scalzo è abbia preso la scossa aveva il phone acceso gli auguro di riprendersi il più presto possibile forza Giuseppe!”, li legge su Twitter. Ma c’è anche chi ha detto che avrebbe battuto la testa. Come detto, nessuna versione è stata confermata e anche nella prima mattinata del 3 febbraio l’account ufficiale del Grande Fratello non accenna al malore di Garibaldi.