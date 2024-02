Bufera su Perla al Grande Fratello, costretta a subire un attacco durissimo da parte del pubblico. Colpa di un video ripreso e pubblicato sul social network X, infatti in tanti si sono disgustati davanti ad un gesto ritenuto molto maleducato. Ovviamente lei non sa che la stiano criticando duramente per questo, ma chissà se Signorini non le dirà qualcosa nelle prossime puntate.

Le immagini relative a Perla al Grande Fratello stanno facendo discutere moltissimo. Probabilmente interverranno anche i fan dell’ex concorrente di Temptation Island per difenderla, ma per ora a prevalere sono gli attacchi molto forti nei suoi confronti. Si trovava di fronte a Greta, quando ha iniziato a compiere un gesto che è stato subito condannato.

Perla, bufera al Grande Fratello: “Che schifo, maleducata”

Innanzitutto è stata usata dell’ironia su Perla da parte di un utente che segue il Grande Fratello. Vedendola comportarsi in modo non adeguato stando a questi contestatori, c’è chi ha scritto: “La classe non è acqua”. Poi c’è chi invece ci è andato giù ancora più pesantemente, parlando proprio di fastidio, rabbia e disgusto per la scena a cui hanno dovuto assistere.

Perla è stata messa nel mirino perché ha iniziato a parlare, mentre stava mangiando, quindi non è sembrata una cosa educata. Infatti, uno dei primi a commentare il filmato l’ha disintegrata: “Almeno un po’ di educazione, ma che persona è questa? Lo schifo“. Ma non è stato l’unico internauta a pensarla così: “Madonna che urto, una delle prime cose che mi hanno insegnato è mai parlare a bocca piena“.

Cristo santo almeno un pò di educazione, ma che persona è questa? Lo schifo. #GrandeFratello https://t.co/ETwFu3HOLc — 💥BeaEbbasta💥🇰🇼 (@monica02102753) February 2, 2024

Altri utenti hanno aggiunto: “Parla pure a bocca aperta col cibo in bocca, galateo zero”, “Mi rifiuto di credere che esistano donne così volgari e maleducate invitate in tv. Mi rifiuto”, “Che disgusto”.