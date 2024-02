Grande Fratello, lo sfogo clamoroso di Stefano Miele. Nelle ultime ore dentro la Casa abbiamo assistito a diverse discussioni e duri faccia a faccia. Perla Vatiero, ad esempio, se l’è presa con Massimiliano Varrese accusandolo di essere troppo aggressivo nel suo nuovo ruolo di regista di un cortometraggio. Anche Beatrice Luzzi ha tirato in ballo l’attore affermando “A me Max fa veramente paura“.

“Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito – ha detto l’attrice – E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi”. Ma non è finita: Sergio D’Ottavi ha voluto rispondere con un megafono a qualcuno che ha gridato degli insulti fuori dalla Casa. Inoltre durante la notte Stefano Miele si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Rosy Chin.

Stefano Miele se la prende con Letizia e spiega perché l’ha nominata

Stefano Miele ha spiegato perché ha nominato Letizia Petris. Durante un lungo sfogo parlando con Rosy Chin lo stilista ha chiarito il motivo della nomination data lunedì scorso. In particolare Stefano ha criticato Letizia perché ha accusato Vittorio Menozzi di essere una pedina: “Ma non mi è proprio piaciuta questa cosa…”. Inoltre il concorrente ha detto di trovare “patetico” un comportamento in particolare.

“Trovo patetico – ha detto Stefano a Rosy – che poi stanno le ore… si baciano… così, poi si nominano”. Rosy ha chiesto a chi si riferisse e Stefano ha spiegato “Vittorio e Letizia”. E la chef ha risposto: “Allora da entrambe le parti…”. E lo stilista: “E allora è fasullo. È tutto fasullo. Tutta una scusa”.

Ancora: “Secondo me, invece, in fondo c’è dell’antipatia. Però è una cosa che sta andando avanti da quando sono entrato. Quella cosa di Paolo, la gelosia, le mutande, non mutande… e c’ho ragione perché poi alla fine vedi come son le cose. Paolo ha tirato fuori una cosa di un mese e mezzo fa ‘Me devi ancora spiegà perché devo apri’ gli occhi con Letizia’. A Pa’, ma che me frega…”.

