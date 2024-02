Al Grande Fratello sono iniziate le riprese del cortometraggio diretto dall’inquilino Massimiliano Varrese. Dopo aver scritto la sceneggiatura e aver fatto una riunione con tutti i partecipanti, l’attore ha dato il via ai preparativi per allestire il set, dirigere le scene e registrare. Con il supporto e la partecipazione di Letizia, gli inquilini si sono truccati e vestiti e, con l’aiuto del regista Varrese, tutti insieme hanno rivisto le scene per entrare fin da subito nella parte e partire al meglio con le riprese.

Massimiliano Varrese si è mostrato molto preso dal suo compito di regista e direttore dei lavori e agli altri concorrenti del Grande Fratello ha chiesto massima collaborazione e attenzione da tutti i personaggi coinvolti al fine di realizzare un prodotto originale e curato in ogni dettaglio. I concorrenti del Grande Fratello si sono detti super entusiasti del progetto e si sono messi subito all’opera per ultimare le riprese entro la fine della giornata.

Grande Fratello, sul web i video di Varrese regista

Due i gruppi, uno capitanato da Beatrice Luzzi, mentre l’altro proprio dall’attore. Bea ha girato con Fiordaliso, Greta, Marco, Stefano, Marco, Sergio, Vittorio e Rosy, mentre Massimiliano Varrese con il resto della casa. Massimiliano Varrese ha mostrato molta concentrazione e attenzione nel lavoro, ma secondo la maggior parte del pubblico, e anche qualche concorrente, si è mostrato molto duro con alcuni collaboratori.

“Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta“, ha commentato Beatrice Luzzi. Anche Perla ha litigato con Varrese per questo motivo. “Non ti rivolgere in modo aggressivo nei confronti di… Capisci a me. Non diamo modo di dire cose… So che lo fai a livello lavorativo, ma non diamo modo”, ha detto la Vatiero durante la registrazione del cortometraggio. Non sono mancati i commenti ironici del web, che ha paragonato Varrese al grande Steven Spielgerb.

I danni che ha lasciato l’infermiera uscendo, ora il paziente pensa di essere spielberg 😭😭 #grandefratello pic.twitter.com/hvkvl29JwP — Shivan 🐹 (@Sheevan_) February 1, 2024

“Paolo, sposta il divano!”

“Giuseppe, metti quella cosa in verticale”

“Grecia, il pouf”



STA FACENDO SMONTARE IL GIARDINO PER UNA CAVOLO DI SCENA DI UN CORTO DELLA DURATA DI 3 MINUTI.



E SPIELBERG MUTO🥶#grandefratello pic.twitter.com/USUdghKD3K — Martina🌸 (@Skoolsucks2) February 1, 2024

Tra i commenti si legge: “STA FACENDO SMONTARE IL GIARDINO PER UNA CAVOLO DI SCENA DI UN CORTO DELLA DURATA DI 3 MINUTI. E SPIELBERG MUTO”, “Danni che ha lasciato l’infermiera uscendo, ora il paziente pensa di essere Spielberg”, “Ma Varrese che regista noioso e antipatico mamma mia! Questi si stanno stracciando i maroni in un modo”, E ancora: “Il fatto che il paziente varrese trasformi quello che dovrebbe essere un momento di divertimento di gruppo, in uno strazio del genere, fa capire molto di lui. sta trattando pepe sta come fosse un manichino. PESSIMO ATTORE E PESSIMO REGISTA”.