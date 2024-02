Al Grande Fratello i colpi di scena non mancano. Partita sotto tono l’edizione in corso ha saputo cambiare marcia. Merito dell’accelerata imposta da Alfonso Signorini, ingessatissimo all’inizio per via della nuova linea imposta da Mediaset e poi via via sempre più dinamico, e dei concorrenti le cui dinamiche hanno acceso l’interesse del pubblico. Quando alla fine del programma mancano due mesi c’è già una vincitrice morale: è Beatrice Luzzi. L’attrice è infatti in vetta al gradimento del pubblico.

Nessuno come lei ha saputo attrarre l’attenzione e, in alcuni casi, essere divisiva. Lo sanno Garibaldi e Anita. E lo ha scoperto, da ultimo, Perla Vatiero che contro l’attrice si è scontrata duramente. E, fino alla fine, continuerà a farlo. Dello scontro tra le due si è parlato ieri a Pomeriggio Cinque, il programma di Myrta Merlino.





Grande Fratello, Davide Maggio critica Perla Valtiero

Ospite in studio Davide Maggio, opinionista e guida di uno dei siti dedicati agli eventi televisivi più popolare d’Italia. Parlando della lite tra le due ha spiegato di non avere dubbi su chi puntare: Beatrice Luzzi. Il motivo? L’attrice è una giocatrice sveglia ed intelligente. Mentre ha spiegato di considerare Perla ‘poco elegante’. Nel dettaglio così si è espresso l’opinionista.

“Questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice. Come mai? Perché lei è una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza. L’ho toccata piano su Perla? Ma le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone”.

Beatrice invece è elegante? 🤣

Ma poi parla proprio Davide Maggio dai…#grandefratello https://t.co/XAcbgWpEUQ — Medinspiration (@inspiredbymed) February 2, 2024

I commenti sono fioccati: “No vabbè anche Davide Maggio è team Beatrice. In diretta su Pomeriggio 5 sta dicendo che Perla non è elegante né per come parla né per come si pone, da applausi. E i Perletti muti”. “Ha detto solo la verità, la poca eleganza schifata da chiunque”. “Davide Maggio parlando la lingua della verità e descrivendo alla perfezione Perla”.